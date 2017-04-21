«Эта страна может предложить туристам многое»: как живется в самых гостеприимных странах мира

В этих пяти странах наверняка окажут радушный прием и поддержку.

С целью выявления стран, в которых эмигранты смогут быстрее и легче всего приспособиться к жизни, международное сообщество InterNations недавно провело ежегодный опрос Expat Insider survey, в котором приняли участие более 14 тысяч эмигрантов из более чем 191 страны. Для этого жителей этих стран попросили оценить некоторые аспекты жизни за границей, например, легкость обустройства в стране, дружелюбие жителей и легкость установления контактов.

Журналисты BBC побеседовали с жителями стран, занимающих ведущие позиции с точки зрения дружелюбия, чтобы выяснить, почему же они такие гостеприимные по отношению к недавно прибывшим. Предоставляем перевод статьи.

Уганда

Эта страна в Восточной Африке получила наивысшую оценку за дружелюбие. Согласно докладу InterNations, 57% эмигрировавших в Уганду поставили наивысшую из возможных оценок в пункте «общий уровень дружелюбия» (средний показатель в мире 26%). Но это не все: ни один из жителей не поставил низкой оценки.

Эмигрировавшая из Великобритании Шарлота Беаувозин, которая пишет в Diary of a Muzungu о жизни в столице Уганды: «Радушный прием представителей всех национальностей является важной составляющей культуры этой страны, и ее жители, встретив приезжего, тотчас же улыбнутся ему».

С тем, что люди в этой стране «необычайно дружелюбные» соглашается и посол InterNations Надя Милева, болгарка по происхождению, проживающая сейчас в Кампале. «Эта страна может предложить туристам многое: от фантастических пейзажей до дорогих ресторанов и лета, длящегося круглый год».

Однако это не значит, что в Уганде нет никаких проблем. В их числе жесткая позиция страны по отношению к гомосексуализму, отключение электроэнергии и вызывающая все большее беспокойство проблема с инфраструктурой, следствием которой может быть полная остановка транспорта.

Все же преобладающему большинству приезжающих в Уганду нравится эта страна. Большинство эмигрантов проживает в Кампале, где распространен английский язык и много ресторанов международного класса.

В центре страны бурлит жизнь, а на периферии спокойно, что подходит семейным людям и тем, кто предпочитает домашнюю обстановку.

При этом южная часть города отличается культурным разнообразием и более дешевыми ценами. Отсюда легко добираться до озера Виктория и аэропорта. На севере более богатые районы. Однако эмигранты проживают и на юге, и на севере.

В стране нет ни районов, в которых бы преобладали иностранцы (mayungus, как их здесь называют), ни районов исключительно для местных.

В Уганде также очень доступные цены на питание и есть возможность найти работу, поэтому эмигранты обычно могут позволить себе высокий уровень жизни.

Коста-Рика

Эта страна в Центральной Америке занимает высокие позиции по всем показателям, когда речь идет о том, насколько просто эмигрантам адаптироваться. Почти каждый девятый эмигрант (89%) доволен дружелюбием населения, а каждый восьмой (79%) чувствует себя как дома.

Диана Стомбо, владелица отеля The Retreat Costa Rica:

Всех, независимо от того иностранец вы или местный, объединяет идея «безупречной жизни» или, как говорят здесь ‘pura vida’. Здесь вы обретаете надежду на «безупречную жизнь» и те, кто устал от городской суеты, стремятся к такой жизни.

Диана считает, что социалистическое правительство способствует равенству и открытости.

У всех людей одинаковые доходы: получить финансовое преимущество здесь непросто, потому большинство людей живет в согласии и гармонии с тем, что у них есть. Никакого волнения и беспокойства, никаких проблем – только «безупречная жизнь».

Приехавший из Великобритании Дэвид Блэк, проживающий в Санта-Анна:

Несмотря на то, что здесь распространен английский язык, знание испанского позволяет больше общаться с местными жителями.

Если вы попытаетесь понять и принять культуру Коста-Рики, вас встретят с большим радушием и будут считать другом.

В то время как многие работающие эмигранты живут в центральной долине вблизи Сан-Хосе, эмигранты пенсионного возраста предпочитают жить в прибрежных районах, таких как провинция Гуанакасте на северо-западе и Хако и Мануэль-Антонио в центре в западной части.

Особой популярностью у североамериканцев и европейцев пользуются кантоны Санта-Ана и Эскасу (в 8-ми км западнее Сан-Хосе).

В течение последних десяти лет стоимость жизни в Коста-Рике возросла, при этом в некоторых заведениях кофе с пирожным может стоить столько же, сколько и в центре Лондона.

Тем не менее, как и в большинстве других мест, здесь много местных заведений, где можно пообедать и совершить покупки по разумным ценам при условии, что вы знаете, куда пойти и надеетесь обойтись скромными средствами.

Колумбия

В этом государстве в Южной Америке, которое пользуется спросом у туристов, быстро начинаешь чувствовать себя как дома, отмечают многие эмигранты.

Анна-Мария Цверг-Вилегас, приехавшая из США и живущая в Хио (провинция Боготы):

Колумбийцы с удовольствием покажут достоинства своей страны и окажут очень гостеприимный прием прибывшим в нее.

Колумбия – одна из стран мира с самым низким процентным соотношением жителей, приехавших из других стран.



Вильям Дюран, живущий в городе Медельин (второй по величине в Колумбии):

Здесь у эмигрантов есть уникальная возможность почувствовать себя принятыми обществом сразу же, причем эта симпатия не проходит со временем.

Из более чем сорока стран, в которых я побывал, я нигде больше не ощущал такого гармоничного сочетания дружелюбия с новизной, – отмечает журналист BBC. Колумбийцы очень любезны и веселы. Страна теплая в прямом и переносном смысле этого слова.

Большинство эмигрантов живет в Боготе, в столице Колумбии с более чем восьмимиллионным населением.

Поскольку транспорт в этом городе «жуткий», стоит жить поближе к месту работы.

Большинство работающих эмигрантов живет на северо-востоке города, в таких районах как Чико, Росалес, Усакуэн, Чедритос.

В этих районах есть современные торговые центры, где продаются товары мировых брендов, рестораны с разнообразной этнической кухней, общественные и спортивные клубы. Для предпочитающих ночную жизнь отличными местами являются рестораны Parque 93, зоны T и G, которые также находятся в этом районе.

Молодые и любящие приключения эмигранты могут рассмотреть в качестве варианта такие части города, как находящиеся южнее районы Теусакильо и Соледад, где повсюду местные пивные бары и недорогие ночные клубы.

Так как Колумбия – сельскохозяйственная страна, то круглый год в продаже овощи и фрукты по доступной цене. Цены на услуги также невысокие.

Большинство приезжих смогут с легкостью позволить себе горничную, водителя и няню.

То есть, доход эмигрантов обычно приравнивается к классу выше среднего, что означает, что за коммунальные услуги с них взимается доплата, чтобы поддержать тех, у кого низкий доход.

Оман

Жители государства Оман также дружелюбны, и тепло также ассоциируется климатом, так как Оман – одно из самых солнечных государств в мире. Культура гостеприимства укоренилась в вероисповедании, что также способствует открытости при общении с приезжими.

Николь Брюэр, проживает в Назве (160 км южнее столицы Маскат), ведет блог I Love to Globetrot, в котором рассказывает о своем опыте:

Жители Омана со своим исламскими традициями и верой очень гостеприимны по отношению к незнакомцам. Им нравится помогать своим соседям и нуждающимся, и они легко пригласят незнакомца к себе на кофе, финики или фрукты.

Страна известна своими возможностями для жизни в гармонии с природой, отличным климатом и возможностями для экстремального отдыха.

Ребека Мейстон, приехавшая из Новой Зеландии и живущая в столице Маскат:

Не рассматривайте переезд в Оман как переезд в город. Приезжайте сюда, если вы готовы жить в гармонии с природой. Жизнь здесь для меня – это бесконечное приключение, удивительный климат и фантастические ландшафты, разные народы и дружеское общение.

В Маскате больше баров и ресторанов, чем в любом другом городе в Омане. Мейстон отмечает, что многие из ее друзей-эмигрантов с удовольствием посещают ночные клубы города по выходным. В Назве чувствуешь себя скорее, как в маленьком городке, несмотря на то, что она раньше была столицей. Но здесь много исторических достопримечательностей, среди которых крепость Назвы, знаменитый торговый район souq, где можно приобрести всевозможные драгоценности и керамические изделия.

Несмотря на то, что стоимость жизни в Омане дорожает, недавно он был признан международной консалтинговой компанией Mercer одним из самых доступных мест для жизни на Ближнем Востоке.

Филиппины

Это привлекающее эмигрантов со всего мира островное государство с множеством офисов, открытыми здесь международными кампаниями, стало столицей аутсорсинга. На данный момент жителям 159 стран даже не нужна виза, чтобы приехать на Филиппины.

Официальный и наиболее распространенный язык здесь английский, и жители с удовольствием и радушием встречают прибывших в их страну.

Элеанора Вебли, уроженка Манилы:

Местные жители очень общительны, что позволяет иностранцам чувствовать себя принятыми обществом.

Здесь также разнообразная культурная жизнь. Это посещение фестивалей и вечеринок, или даже просто выходы на прогулку, что означает, что прибывшие могут без труда найти повод для новых знакомств.

Посол Интернейшнс Вендель Ясон, родившийся и выросший в Маниле:

Люди здесь очень дружелюбные и улыбчивые, что даже нашло отражение в лозунге Департамента по туризму Филиппин: «Будь счастливее с Филиппинами!».

Тогда как большинство эмигрантов работает в Маниле, многие решают поселиться недалеко от великолепных пляжей. У эмигрантов, которые хотят быть подальше от суеты, популярен город Тагайтай, расположенный в 66 км от Манилы. Но при этом туда можно добраться на общественном транспорте (между городами существует автобусное сообщение).

Вендель Ясон:

Филиппины насчитывают 7 100 островов, и эмигрантам нравится жить в тропическом климате.

Те, кто предпочитает жизнь в городе, обычно останавливают свой выбор на бизнес-районах в центре (включая Макати, главный и самый крупный район и самый новый район – Глоубал Сити Бонифачио, а также расположенный в центре города Центр Ортигас) или же живут в Себу, втором по величине районе на центральных островах.

Стоимость жизни здесь обычно невысокая, и эмигранты с небольшим бюджетом могут с легкостью обеспечить свое существование. Согласно сайту Expatistan.com, цены на жилье, проезд и питание в Маниле примерно на 60% ниже лондонских. Однако жизнь в современных районах и апартаментах с высоким уровнем сервиса, где жители пользуются удобствами и услугами высокого уровня, может значительно увеличить стоимость проживания.

Перевод с BBC Travel: Харзеева Мария