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Видеофакт: мужчина пытался починить светофор и уронил его

19 апреля 2017 14:07
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Новости России. «Хотел как лучше, а получилось, как получилось», – шутят пользователи социальных сетей. В интернете популярность набирает видео, на котором запечатлен процесс «ремонта» светофора.

Инцидент произошел в Кемерово.

Ролик, опубликованный в пятницу, посмотрели более 10 тысяч раз. Бдительный пешеход, переходя дорогу, обнаружил, что светофор для пешеходов повернут в сторону автомобилистов и с тротуара его сигналы не видны. Молодой человек решил починить светофор при помощи палки. Он дотянулся до сигнального фонаря, и, судя по всему, не рассчитал силу. Фонарь рухнул на проезжую часть.

Жители города Кемерово в комментариях к видео отмечают, что ремонтная бригада вернула упавший светофор на место.

# Курьезы # калейдоскоп

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