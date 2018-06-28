Сколько составляет средний чек белоруса на AliExpress?

Компания «Яндекс» рассказала о среднем платеже белоруса на AliExpress.

Данные были получены по итогам анализа сервиса «Яндекс.Касса». Сумма среднего чека при заказе товаров из китайского интернет-магазина составила 13,3 белорусских рубля. Эта сумма меньше, чем тратят жители Казахстана (22,2 белорусских рубля) и России (19,8 рублей).

За год показатели среднего платежа белорусов уменьшились на 15 процентов.

Чаще всего жители Беларуси покупают в интернет-магазине с компьютеров. Заказы с мобильных телефонов встречаются в два раза реже.

В среднем на одного белоруса за первое полугодие 2018 года пришлось по шесть покупок с AliExpress. Наиболее частыми товарами, приобретаемыми в интернет-магазине, являются косметика, одежда, обувь, бытовая техника.