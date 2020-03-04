Два года обернулись ложью. Женщина рассказала драматичную, но забавную историю о растении

Женщина два года ухаживала за домашним растением и гордилась тем, насколько хорошо оно выглядит. Однако всё это оказалось ложью. Как рассказала на своей странице в Facebook Кэли Уилкес, её суккулент казался идеальным. Растение было здоровым и великолепного цвета.

Фото: facebook.com/caelie.chapman.5

Уилкес очень усердно заботилась о своём зелёном друге, у женщины был целый план полива. Кэли так сильно любила суккулент, что поливала его только сама, не доверяя это важное дело никому другому.

Фото: facebook.com/caelie.chapman.5

Спустя два года заботы Уилкес захотела пересадить растение, поскольку увидела идеальный горшок для своего идеального суккулента. Женщина вынула растение из горшка, в котором купила его и… обнаружила что два года жизни были наполнены ложью. Суккулент оказался искусственным.

Фото: facebook.com/caelie.chapman.5

«Я вложила столько любви в этот цветок! Я мыла его листочки. Приложила много усилий, чтобы он продолжал выглядеть идеально, а он полностью пластиковый! Как я могла не знать этого? Я вытащила его из контейнера, он был посажен в пенопласт, с приклеенным сверху песком!» – эмоционально поделилась своими переживаниями Кэли.

Фото: facebook.com/caelie.chapman.5