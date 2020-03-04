Два года обернулись ложью. Женщина рассказала драматичную, но забавную историю о растении
Женщина два года ухаживала за домашним растением и гордилась тем, насколько хорошо оно выглядит. Однако всё это оказалось ложью.
Как рассказала на своей странице в Facebook Кэли Уилкес, её суккулент казался идеальным. Растение было здоровым и великолепного цвета.
Фото: facebook.com/caelie.chapman.5
Уилкес очень усердно заботилась о своём зелёном друге, у женщины был целый план полива. Кэли так сильно любила суккулент, что поливала его только сама, не доверяя это важное дело никому другому.
Фото: facebook.com/caelie.chapman.5
Спустя два года заботы Уилкес захотела пересадить растение, поскольку увидела идеальный горшок для своего идеального суккулента. Женщина вынула растение из горшка, в котором купила его и… обнаружила что два года жизни были наполнены ложью. Суккулент оказался искусственным.
Фото: facebook.com/caelie.chapman.5
«Я вложила столько любви в этот цветок! Я мыла его листочки. Приложила много усилий, чтобы он продолжал выглядеть идеально, а он полностью пластиковый! Как я могла не знать этого? Я вытащила его из контейнера, он был посажен в пенопласт, с приклеенным сверху песком!» – эмоционально поделилась своими переживаниями Кэли.
Фото: facebook.com/caelie.chapman.5
Пользователи соцсети подбодрили женщину, заметив, что она такая не одна. Кроме того, эта история стала вирусной, и Уилкес прислали настоящие растения, чтобы она могла заботиться о них.
Хотя Кэли пришлось испытать разочарование, теперь она узнала правду о том, что с растением был подвох.
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