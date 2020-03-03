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Букмекеры «Евровидения» ставят Little Big на второе место. Хотя группа ещё не представила песню

03 марта 2020 10:17
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Шансы России на победу взлетели после новости о том, что группа Little Big едет на «Евровидение» от страны. 

В рейтинге букмекеров, опубликованном на сайте eurovisionworld.com, Россия поднялась на второе место. Песня, с которой участники поедут на конкурс, пока неизвестна. Но ее представят в ближайшее время – крайний срок подачи заявок до 9 марта.  

«Впервые в жизни придется посмотреть «Евровидение». Группа Little Big представит Россию на конкурсе (читать далее).    

Букмекеры «Евровидения» ставят Little Big на второе место. Хотя группа ещё не представила песню-1

Фото: instagram.com/littlebigband

На первую строчку букмекеры поставили участников из Ирландии. Также высоко оцениваются шансы на победу у представителей Литвы, Румынии и Италии – именно так выглядит топ-5 на данный момент. 

О том, что питерская панк-поп-рэйв группа Little Big отправится на музыкальный конкурс стало известно вечером 2 марта. Коллектив состоит из 4 участников – Ильи Прусикина, Сони Таюрской, Антона Лисова и Сергея Макарова. Группа является постоянным участником европейских фестивалей, и даже некоторое время была более известна за рубежом, чем в России. 

Букмекеры «Евровидения» ставят Little Big на второе место. Хотя группа ещё не представила песню-4

Фото: instagram.com/littlebigband

О предстоящей поездке на конкурс фронтмен группы Илья Прусикин написал в своем Instagram так: «Сам в шоке». 

Коллектив выпустил несколько вирусных хитов, которые напевали буквально все. Песня «Skibidi» мгновенно стала хитом – число ее просмотров на YouTube превысило 360 миллионов. Танец из видео стал мемом. 

Букмекеры «Евровидения» ставят Little Big на второе место. Хотя группа ещё не представила песню-7

Фото: instagram.com/iliyaprusikin

Сам конкурс пройдет в Роттердаме в мае. 

Организаторы «Евровидения» прокомментировали слухи, что шоу отменят из-за коронавируса (здесь подробнее).   

# Евровидение 2020. Нидерланды # калейдоскоп # Илья Прусикин # Соня Таюрская # Антон Лисов # Сергей Макаров # Little Big

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