Букмекеры «Евровидения» ставят Little Big на второе место. Хотя группа ещё не представила песню

Шансы России на победу взлетели после новости о том, что группа Little Big едет на «Евровидение» от страны.

В рейтинге букмекеров, опубликованном на сайте eurovisionworld.com, Россия поднялась на второе место. Песня, с которой участники поедут на конкурс, пока неизвестна. Но ее представят в ближайшее время – крайний срок подачи заявок до 9 марта.