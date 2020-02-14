Загадки внутри предметов. Что в сломанных вещах находят их хозяева

Кто не любит маленькие безобидные секреты? В детстве, увлекаясь различными шпионскими сериалами, многие ребята делали двойное дно в выдвижном ящике или прятали одни вещи внутри других.

Некоторые компании, похоже, решили сыграть в игру со своими покупателями и поместили внутрь одних предметов другие. Пользователи соцсетей поделились иногда странными, но всегда приятными находками, которые они сделали, случайно сломав ту или иную вещь.