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Загадки внутри предметов. Что в сломанных вещах находят их хозяева

14 февраля 2020 10:15
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Кто не любит маленькие безобидные секреты? В детстве, увлекаясь различными шпионскими сериалами, многие ребята делали двойное дно в выдвижном ящике или прятали одни вещи внутри других. 

Некоторые компании, похоже, решили сыграть в игру со своими покупателями и поместили внутрь одних предметов другие. Пользователи соцсетей поделились иногда странными, но всегда приятными находками, которые они сделали, случайно сломав ту или иную вещь. 

Загадки внутри предметов. Что в сломанных вещах находят их хозяева-1

Фото: reddit.com/user/jr_simon 

Загадки внутри предметов. Что в сломанных вещах находят их хозяева-3

Фото: reddit.com/user/IsshunGo 

Загадки внутри предметов. Что в сломанных вещах находят их хозяева-5

Фото: reddit.com/user/jpellizzi 

Загадки внутри предметов. Что в сломанных вещах находят их хозяева-7

Фото: reddit.com/user/Pit_Mosh 

Загадки внутри предметов. Что в сломанных вещах находят их хозяева-9

Фото: reddit.com/user/cosmic_owl2893 

Загадки внутри предметов. Что в сломанных вещах находят их хозяева-11

Фото: reddit.com/user/Waffle_Iron_McGee 

Загадки внутри предметов. Что в сломанных вещах находят их хозяева-13

Фото: reddit.com/user/professorracecar 

Загадки внутри предметов. Что в сломанных вещах находят их хозяева-15

Фото: reddit.com/user/SkyeAuroline 

Загадки внутри предметов. Что в сломанных вещах находят их хозяева-17

Фото: reddit.com/user/SkyeAuroline 

Кстати, оптические иллюзии тоже можно считать загадками.   

Сможете сразу понять, что происходит на этих запутанных фотографиях? Проверьте себя здесь.   

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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