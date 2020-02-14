Загадки внутри предметов. Что в сломанных вещах находят их хозяева
Кто не любит маленькие безобидные секреты? В детстве, увлекаясь различными шпионскими сериалами, многие ребята делали двойное дно в выдвижном ящике или прятали одни вещи внутри других.
Некоторые компании, похоже, решили сыграть в игру со своими покупателями и поместили внутрь одних предметов другие. Пользователи соцсетей поделились иногда странными, но всегда приятными находками, которые они сделали, случайно сломав ту или иную вещь.
Фото: reddit.com/user/jr_simon
Фото: reddit.com/user/IsshunGo
Фото: reddit.com/user/jpellizzi
Фото: reddit.com/user/Pit_Mosh
Фото: reddit.com/user/cosmic_owl2893
Фото: reddit.com/user/Waffle_Iron_McGee
Фото: reddit.com/user/professorracecar
Фото: reddit.com/user/SkyeAuroline
Фото: reddit.com/user/SkyeAuroline
Кстати, оптические иллюзии тоже можно считать загадками.
Сможете сразу понять, что происходит на этих запутанных фотографиях? Проверьте себя здесь.