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Дубцова показала, как выглядит её подруга по «Фабрике звёзд» Алекса

20 января 2019 13:55
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Новости России. Несколько часов назад в соцсетях появилось совместное фото двух участниц «Фабрики звёзд-4» – Ирины Дубцовой и Алексы.  

«У кого-то там любовь отношения… а у меня вон подруга классная», – подписала снимок Алекса.  

Дубцова показала, как выглядит её подруга по «Фабрике звёзд» Алекса-1

Фото: instagram.com/aleksa___official  

Победительница «Фабрики звёзд-4» репостнула себе один из двух снимков, но не стала его комментировать. Зато это с лихвой компенсировали фанаты певиц.  

«Очень красивые!»,  

«А торт, торт по случаю встречи где?»,  

«А подруга замужем?»,  

«Клёвое фото с Ириной, ты прекрасна, как триллиарды звёзд во вселенной!».  

С момента окончания четвёртого сезона «Фабрики звёзд» прошло уже более 14 лет, а с начала первого сезона и того больше.  

Как изменились участники музыкального телепроекта за прошедшие годы можно посмотреть здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Ирина Дубцова

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