Дубцова показала, как выглядит её подруга по «Фабрике звёзд» Алекса

Новости России. Несколько часов назад в соцсетях появилось совместное фото двух участниц «Фабрики звёзд-4» – Ирины Дубцовой и Алексы.
«У кого-то там любовь отношения… а у меня вон подруга классная», – подписала снимок Алекса.
Новости России. Несколько часов назад в соцсетях появилось совместное фото двух участниц «Фабрики звёзд-4» – Ирины Дубцовой и Алексы.
«У кого-то там любовь отношения… а у меня вон подруга классная», – подписала снимок Алекса.
Фото: instagram.com/aleksa___official
Победительница «Фабрики звёзд-4» репостнула себе один из двух снимков, но не стала его комментировать. Зато это с лихвой компенсировали фанаты певиц.
«Очень красивые!»,
«А торт, торт по случаю встречи где?»,
«А подруга замужем?»,
«Клёвое фото с Ириной, ты прекрасна, как триллиарды звёзд во вселенной!».
С момента окончания четвёртого сезона «Фабрики звёзд» прошло уже более 14 лет, а с начала первого сезона и того больше.
Как изменились участники музыкального телепроекта за прошедшие годы можно посмотреть здесь.