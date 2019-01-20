Дубцова показала, как выглядит её подруга по «Фабрике звёзд» Алекса

«У кого-то там любовь отношения… а у меня вон подруга классная», – подписала снимок Алекса.

Новости России. Несколько часов назад в соцсетях появилось совместное фото двух участниц «Фабрики звёзд-4» – Ирины Дубцовой и Алексы.

Победительница «Фабрики звёзд-4» репостнула себе один из двух снимков, но не стала его комментировать. Зато это с лихвой компенсировали фанаты певиц.

«Очень красивые!»,

«А торт, торт по случаю встречи где?»,

«А подруга замужем?»,

«Клёвое фото с Ириной, ты прекрасна, как триллиарды звёзд во вселенной!».

С момента окончания четвёртого сезона «Фабрики звёзд» прошло уже более 14 лет, а с начала первого сезона и того больше.