Разработан препарат, который поможет астматикам избавиться от приступов удушья

Новости России. Российские учёные создали препарат, который может блокировать один из главных механизмов астмы – хроническое воспаление бронхов.

Как сообщает РИА Новости, сотрудники Института иммунологии ФМБА разработали лекарство, которое позволит страдающим астмой избежать приступов удушья. Учёные поясняют, что препарат будет оказывать эффект на причину возникновения болезни, а не бороться с симптомами.

К настоящему моменту лекарственное средство прошло стадию доклинических испытаний. Основываясь на астме у мышей, исследователи доказали, что введённое ингаляционным путём вещество заметно снижает воспаление тканей бронхов.

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Разработанный препарат блокирует синтез белка, который является причиной воспаления и развития аллергических заболеваний. Это приводит к ослаблению аллергического воспаления.

По имеющимся сведениям, у российского лекарства пока что нет аналогов в мире, хотя в США и Великобритании исследуются препараты со схожим принципом действия.

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