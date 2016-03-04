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Китаянка заставляет сына учиться по 16 часов в сутки и без выходных

04 марта 2016 13:14
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Новости Китая. Возвращаясь со школы, 9-летний мальчик делает домашнее задание, дополнительно занимается каллиграфией, плаванием и математикой.

Школьник каждый день поднимается в пять утра и укладывается спать не позднее десяти часов вечера.

Проводить каждый час с пользой мальчика научила мама. Таким принципам в воспитании придерживался ее отец. Женщина не видит в графике ребенка ничего сверхъестественного. Напротив, уверена, что дисциплинированность и трудолюбие помогут мальчику во взрослой жизни.

Мама мальчика:
Если он хочет обеспечить себе легкую жизнь в будущем, то должен усердно трудиться уже сейчас.

Обучение игре на пианино, по мнению матери, поможет мальчику развить артистичность.

А дополнительные занятия по математике обязательно приучат мыслить логически.

# калейдоскоп # Воспитание детей

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