Китаянка заставляет сына учиться по 16 часов в сутки и без выходных

Новости Китая. Возвращаясь со школы, 9-летний мальчик делает домашнее задание, дополнительно занимается каллиграфией, плаванием и математикой.

Школьник каждый день поднимается в пять утра и укладывается спать не позднее десяти часов вечера.

Проводить каждый час с пользой мальчика научила мама. Таким принципам в воспитании придерживался ее отец. Женщина не видит в графике ребенка ничего сверхъестественного. Напротив, уверена, что дисциплинированность и трудолюбие помогут мальчику во взрослой жизни.

Мама мальчика:

Если он хочет обеспечить себе легкую жизнь в будущем, то должен усердно трудиться уже сейчас.

Обучение игре на пианино, по мнению матери, поможет мальчику развить артистичность.

А дополнительные занятия по математике обязательно приучат мыслить логически.