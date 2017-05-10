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«Они прекрасны, и их номер действительно хорош»: журналисты и поклонники «Евровидения» о NAVIBAND

10 мая 2017 17:11
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Новости Беларуси. Названа первая десятка финалистов «Евровидения-2017». Путевку в финал от зрителей накануне получили Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Кипр, Бельгия и Австралия. Второй полуфинал пройдет 11 мая, к нему уже готовятся наши – NAVIBAND.

10 мая генеральная репетиция, которая тоже важна для выхода в финал. Именно на ней судьи выставят свои оценки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Они прекрасны, и их номер действительно хорош»: журналисты и поклонники «Евровидения» о NAVIBAND-1

Если не гуру музыкальной критики, то как минимум людей неравнодушных к поп-культуре в эти евровидийные дни в Киеве встречаешь буквально на каждом шагу.

Прохожие:
Мне нравится Италия, у них такая заводная песня, хочется подпевать, и он другой, яркий, не похожий на других.

Я болею за Италию и Швецию. Мне нравятся ваши ребята, впервые слышу белорусский язык на конкурсе.

Очень нравятся NAVI, многие говорят, что они пройдут, их фолк хорош!

Не остаются в стороне даже многочисленные полицейские.

Местом встречи для поклонников конкурса ожидаемо стал центральный проспект Киева.

«Они прекрасны, и их номер действительно хорош»: журналисты и поклонники «Евровидения» о NAVIBAND-4

На Крещатике расположилась евровидийная деревня, здесь можно угоститься блюдами украинской кухни, а вечерами услышать оригинальное исполнение конкурсных песен. Кстати, одними из первых эту сцену поднялись наши NAVIBAND.

Но это было еще до официального открытия конкурса, а 10 мая, за сутки до дня Х, Артем и Ксюша поют уже на сцене международного выставочного центра. Аутентичные белорусские ритмы уже успели полюбиться многочисленным журналистам, которые не скрывают своей симпатии к NAVIBAND.

«Они прекрасны, и их номер действительно хорош»: журналисты и поклонники «Евровидения» о NAVIBAND-7

Их «гісторыю жыцця» в кулуарах уже окрестили сказочной, благодаря постановке и той самой легкости, с которой ребята плывут на музыкальных волнах в сердца слушателей.

«Они прекрасны, и их номер действительно хорош»: журналисты и поклонники «Евровидения» о NAVIBAND-10

Богдан Грималюк, журналист (Украина):
Название интересное. Отличается от банальных. Это что-то необычное, что откладывается в голове и запоминается.

«Они прекрасны, и их номер действительно хорош»: журналисты и поклонники «Евровидения» о NAVIBAND-13

Антон Самсонов, журналист (Россия):
Беларусь будет представлена на белорусском языке. Это освежит интерес к языку.

Кстати, некоторые детали выступления остаются тайной даже менее чем за сутки до премьеры.

«Они прекрасны, и их номер действительно хорош»: журналисты и поклонники «Евровидения» о NAVIBAND-16

Пол Мартин, журналист (Австралия):
Они прекрасны, и их номер действительно хорош. И я думаю, что они выйдут. Мне запомнилось ваше белорусское слово «гісторыя».

Репетиции на левом берегу Днепра, а именно здесь и развернется битва за хрустальный микрофон, проходят ежедневно. Для наших NAVIBAND сегодняшняя – фактически генеральная перед завтрашним полуфиналом.

# Культура # Евровидение 2017

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