«Они прекрасны, и их номер действительно хорош»: журналисты и поклонники «Евровидения» о NAVIBAND

Новости Беларуси. Названа первая десятка финалистов «Евровидения-2017». Путевку в финал от зрителей накануне получили Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Кипр, Бельгия и Австралия. Второй полуфинал пройдет 11 мая, к нему уже готовятся наши – NAVIBAND. 10 мая генеральная репетиция, которая тоже важна для выхода в финал. Именно на ней судьи выставят свои оценки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если не гуру музыкальной критики, то как минимум людей неравнодушных к поп-культуре в эти евровидийные дни в Киеве встречаешь буквально на каждом шагу. Прохожие:

Мне нравится Италия, у них такая заводная песня, хочется подпевать, и он другой, яркий, не похожий на других. Я болею за Италию и Швецию. Мне нравятся ваши ребята, впервые слышу белорусский язык на конкурсе. Очень нравятся NAVI, многие говорят, что они пройдут, их фолк хорош! Не остаются в стороне даже многочисленные полицейские. Местом встречи для поклонников конкурса ожидаемо стал центральный проспект Киева.

На Крещатике расположилась евровидийная деревня, здесь можно угоститься блюдами украинской кухни, а вечерами услышать оригинальное исполнение конкурсных песен. Кстати, одними из первых эту сцену поднялись наши NAVIBAND. Но это было еще до официального открытия конкурса, а 10 мая, за сутки до дня Х, Артем и Ксюша поют уже на сцене международного выставочного центра. Аутентичные белорусские ритмы уже успели полюбиться многочисленным журналистам, которые не скрывают своей симпатии к NAVIBAND.

Их «гісторыю жыцця» в кулуарах уже окрестили сказочной, благодаря постановке и той самой легкости, с которой ребята плывут на музыкальных волнах в сердца слушателей.

Богдан Грималюк, журналист (Украина):

Название интересное. Отличается от банальных. Это что-то необычное, что откладывается в голове и запоминается.

Антон Самсонов, журналист (Россия):

Беларусь будет представлена на белорусском языке. Это освежит интерес к языку. Кстати, некоторые детали выступления остаются тайной даже менее чем за сутки до премьеры.