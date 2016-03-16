ДиКаприо получил серебряный «Оскар» из Якутии

Новости России. У Леонардо ДиКаприо теперь два «Оскара». Актеру наконец-то доставили народную награду от поклонников из Якутии. Напомним, средства на статуэтку собирали всем миром. Любой желающий мог принять участие в создании народной премии.

В итоге почти 1,4 килограмма серебра и золота ушло на создание статуэтки.

Трофей, изготовленный в Якутии, отличается от оригинала. Он изображает человека с азиатской внешностью, держащего в руках чорон – якутский ритуальный сосуд.