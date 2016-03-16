ДиКаприо получил серебряный «Оскар» из Якутии

Новости России. У Леонардо ДиКаприо теперь два «Оскара». Актеру наконец-то доставили народную награду от поклонников из Якутии. Напомним, средства на статуэтку собирали всем миром. Любой желающий мог принять участие в создании народной премии.
В итоге почти 1,4 килограмма серебра и золота ушло на создание статуэтки.
Трофей, изготовленный в Якутии, отличается от оригинала. Он изображает человека с азиатской внешностью, держащего в руках чорон – якутский ритуальный сосуд.
Источник фото: instagram.com/svetsky_yakutsk/
Почему жители Якутии считают, что Ди Каприо является символом творческой свободы? Здесь подробности.
Татьяна Егорова, организатор акции:
Статуэтка на прошлой неделе находилась в Майами. Но поскольку Ди Каприо не смог приехать туда, она дальше отправилась в Лос-Анджелес и уже дошла до адресата. Российские и американские СМИ, как и вся республика, с нетерпением ждут его выхода со статуэткой. Но может случиться и так, что он не сможет отреагировать или того сам не пожелает по разным обстоятельствам. Но мы твердо знаем, что она у него, и только этот факт нас уже радует. Изначально во всех СМИ мы говорили о том, что любую его реакцию мы примем с пониманием, и о том, что это никак не повлияет на наше последующее отношение к нему.