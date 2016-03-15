Случайно обнаружено суперэффективное лекарство от герпеса

Новости США. Американские ученые случайно обнаружили, что препарат, который давно используется для лечения болезней сердца, является эффективным средством от обычного герпеса – простуды на губах, а также других похожих заболеваний.

Санкар Сваминатан, ученый, сотрудник университета Юты (США):

Удивительно, что такой хорошо изученный препарат мог таить в себе эти свойства

Этот препарат называется спиролактон. Около 50 лет он применяется для снижения давления и накопления жидкости в организме из-за проблем с сердцем. Эксперименты показали, что спиролактон подавляет вирусные частицы герпеса и препятствует дальнейшему распространению вируса.

Ученые уверяют, что на основе препарата и его благотворного действия можно создать похожее на него лекарство, которое не будет иметь побочных эффектов.

Сейчас для лечения герпеса используются препараты цикловирового ряда. Но, по словам медиков, герпесвирусы могут в скором времени приобрести устойчивость к традиционному лечению, поэтому специалисты достаточно долгое время ищут альтернативу.