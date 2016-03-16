75-летний экстремал прыгнул с 207-метрового моста в Сочи, выкрикивая имя жены

Новости России. Когда возраст — не помеха. 75-летний экстремал прыгнул с 207-метрового моста в Сочи, выкрикивая имя своей жены. Именно для неё и своей семьи Николай Карабанов решился на этот мужественный поступок.

Мужчина приехал на российский курорт из Новосибирска, чтобы просто покататься на лыжах. А в итоге осуществил свою давнюю мечту, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идея совершить подобное у Николая Карабанова появилась ещё 10 лет назад. Тогда его сын показал видео из Непала, где он прыгнул с высоты в 160 метров. Мужчина-экстремал решил от сына не отставать и поставил новый семейный рекорд.