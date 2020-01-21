Известный нейрохирург рассказал о состоянии здоровья Михаэля Шумахера

Известный нейрохирург в интервью итальянскому изданию рассказал о состоянии здоровья Михаэля Шумахера. По информации Daily Mail, 51-летний гонщик очень изменился. Ведущий нейрохирург Никола Акчари отметил, что Шумахер «сильно отличается от того, кого мы помним на трассе». Нейрохирург в интервью итальянской газете отметил, что у спортсмена «сильно изменена и разрушена мышечная структура и скелет. Все из-за черепно-мозговой травмы».

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О семикратном чемпионе мира заботится его семья – жена и двое детей. Семья живет в особняке на Женевском озере. С момента страшного происшествия семья и друзья сводят информацию о здоровье Шумахера к минимуму. Бывший менеджер Ferrari Джин Тодт в прошлом году заявлял, что Михаэль «все еще сражается». Однако Тодт признавал, что, несмотря на то, что Шумахер не находился в вегетативном состоянии, он не мог общаться, как раньше.

Фото: Getty Images. С женой