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Известный нейрохирург рассказал о состоянии здоровья Михаэля Шумахера

21 января 2020 13:06
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Известный нейрохирург в интервью итальянскому изданию рассказал о состоянии здоровья Михаэля Шумахера. 

По информации Daily Mail, 51-летний гонщик очень изменился. Ведущий нейрохирург Никола Акчари отметил, что Шумахер «сильно отличается от того, кого мы помним на трассе». 

Нейрохирург в интервью итальянской газете отметил, что у спортсмена «сильно изменена и разрушена мышечная структура и скелет. Все из-за черепно-мозговой травмы». 

Известный нейрохирург рассказал о состоянии здоровья Михаэля Шумахера-1

Фото: Getty Images

О семикратном чемпионе мира заботится его семья – жена и двое детей. Семья живет в особняке на Женевском озере. С момента страшного происшествия семья и друзья сводят информацию о здоровье Шумахера к минимуму. 

Бывший менеджер Ferrari Джин Тодт в прошлом году заявлял, что Михаэль «все еще сражается». 

Однако Тодт признавал, что, несмотря на то, что Шумахер не находился в вегетативном состоянии, он не мог общаться, как раньше.  

Известный нейрохирург рассказал о состоянии здоровья Михаэля Шумахера-4

Фото: Getty Images. С женой 

Шумахер получил травму в декабре 2013 года на горнолыжном курорте. После аварии звезда «Формулы-1» провел некоторое время в медицинской коме. С тех пор спортсмен получает круглосуточную медицинскую помощь. Его посещают только близкие друзья, которые не разглашают подробности о состоянии его здоровья.  

Ранее в СМИ появлялась информация, что Шумахер прилетел с семьей на Майорку. Возможно, это прогресс в его выздоровлении (читать далее).  

# Автомобильные гонки # калейдоскоп # Михаэль Шумахер

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