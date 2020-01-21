Чем занимаются собаки, когда бывают одни дома. Хозяев это не порадует

Вы навели в своем доме идеальную чистоту? Не волнуйтесь, всегда есть пушистые друзья, которые ждут своего часа, чтобы показать, на что они способны.

Издание Daily Mail собрало подборку снимков, когда собаки разгромили дома хозяев, пока их не было.

Девушка опубликовала в соцсетях пост, в котором рассказала, что ее собака устроила беспорядок. Ее поддержали другие владельцы домашних животных, которые показали, что бывает, если их оставить дома одних.

Кого можно встретить за забором с надписью «Осторожно, злая собака»

И чего только не делают питомцы – разрывают подушки, грызут полы, оставляют повсюду разорванную бумагу и игрушки.