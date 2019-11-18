Девушка с бензопилой. Белоруска выиграла международный конкурс лесорубов

Совсем недавно в Полоцке прошел международный конкурс лесорубов. Казалось бы, профессия сугубо мужская, но на деле шоу устроили представительницы прекрасного пола.

Юлия Иващенко, победитель международного конкурса профессионального мастерства «Лесоруб-2019» в категории « Y-24 леди»: Родители были не против, правда, были немного шокированы, что дочь занимается таким вот делом. Они были не против и всячески поддерживают. После моей победы все очень радовались.

Юлия Иващенко: По валке леса именно в Беларуси достаточно давно среди мужчин, а вот среди девушек, по крайней мере, я участвовала в этом фестивале и еще из-за границы несколько девочек.

Вы соревнуетесь друг с другом или с мужчинами?

Сколько вас было человек?

Какие были дисциплины?

Юлия Иващенко:

Было четыре дисциплины – монтаж, замена пильной цепи, также на время комбинированный, там измеряются углы, ширина, длина и нужно войти в параметры, как и на валке.

Какое соревнование вам понравилось больше всего?

Юлия Иващенко:

Наверное, валка, потому что лучше всего получилась, и обрезка сучьев.