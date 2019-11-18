Девушка с бензопилой. Белоруска выиграла международный конкурс лесорубов
Совсем недавно в Полоцке прошел международный конкурс лесорубов. Казалось бы, профессия сугубо мужская, но на деле шоу устроили представительницы прекрасного пола.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – победитель международного конкурса профессионального мастерства «Лесоруб-2019» в категории «Y-24 леди» – Юлия Иващенко.
Как родные восприняли ваш выбор?
Юлия Иващенко, победитель международного конкурса профессионального мастерства «Лесоруб-2019» в категории «Y-24 леди»:
Родители были не против, правда, были немного шокированы, что дочь занимается таким вот делом. Они были не против и всячески поддерживают. После моей победы все очень радовались.
Давно проводятся такие конкурсы?
Юлия Иващенко:
По валке леса именно в Беларуси достаточно давно среди мужчин, а вот среди девушек, по крайней мере, я участвовала в этом фестивале и еще из-за границы несколько девочек.
Сколько вас было человек?
Юлия Иващенко:
Было пятеро девочек.
Вы соревнуетесь друг с другом или с мужчинами?
Юлия Иващенко:
Отдельно.
Какие были дисциплины?
Юлия Иващенко:
Было четыре дисциплины – монтаж, замена пильной цепи, также на время комбинированный, там измеряются углы, ширина, длина и нужно войти в параметры, как и на валке.
Какое соревнование вам понравилось больше всего?
Юлия Иващенко:
Наверное, валка, потому что лучше всего получилась, и обрезка сучьев.
Как это происходило?
Юлия Иващенко:
На фестивале стояли мачты, выбираешь себе мачту, направление, в какое будешь валить и начинаешь.
По каким критериям определяли победителя?
Юлия Иващенко:
Это считается и на время, и на точность, и какое выбрали направление валки. Там стоят воротца, а посреди них стоит красный колышек, если попасть на него, то это уже точное попадание.