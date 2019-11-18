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Девушка с бензопилой. Белоруска выиграла международный конкурс лесорубов

18 ноября 2019 09:21
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Совсем недавно в Полоцке прошел международный конкурс лесорубов. Казалось бы, профессия сугубо мужская, но на деле шоу устроили представительницы прекрасного пола.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – победитель международного конкурса профессионального мастерства «Лесоруб-2019» в категории «Y-24 леди» – Юлия Иващенко.

Девушка с бензопилой. Белоруска выиграла международный конкурс лесорубов-1

Как родные восприняли ваш выбор?

Юлия Иващенко, победитель международного конкурса профессионального мастерства «Лесоруб-2019» в категории «Y-24 леди»:
Родители были не против, правда, были немного шокированы, что дочь занимается таким вот делом. Они были не против и всячески поддерживают. После моей победы все очень радовались.

Девушка с бензопилой. Белоруска выиграла международный конкурс лесорубов-4

Давно проводятся такие конкурсы?

Юлия Иващенко:
По валке леса именно в Беларуси достаточно давно среди мужчин, а вот среди девушек, по крайней мере, я участвовала в этом фестивале и еще из-за границы несколько девочек.

Девушка с бензопилой. Белоруска выиграла международный конкурс лесорубов-7

Сколько вас было человек?

Юлия Иващенко:
Было пятеро девочек.

Вы соревнуетесь друг с другом или с мужчинами?

Юлия Иващенко:
Отдельно.

Девушка с бензопилой. Белоруска выиграла международный конкурс лесорубов-10

Какие были дисциплины?

Юлия Иващенко:
Было четыре дисциплины – монтаж, замена пильной цепи, также на время комбинированный, там измеряются углы, ширина, длина и нужно войти в параметры, как и на валке.

Какое соревнование вам понравилось больше всего?

Юлия Иващенко:
Наверное, валка, потому что лучше всего получилась, и обрезка сучьев.

Девушка с бензопилой. Белоруска выиграла международный конкурс лесорубов-13

Как это происходило?

Юлия Иващенко:
На фестивале стояли мачты, выбираешь себе мачту, направление, в какое будешь валить и начинаешь.

По каким критериям определяли победителя?

Юлия Иващенко:
Это считается и на время, и на точность, и какое выбрали направление валки. Там стоят воротца, а посреди них стоит красный колышек, если попасть на него, то это уже точное попадание.

Девушка с бензопилой. Белоруска выиграла международный конкурс лесорубов-16

# Конкурс # калейдоскоп # Юлия Иващенко # Фотофакт

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