Невеста бросила букет на свадьбе и проломила им потолок: фотофакт

Одна из основных свадебных традиций обернулась курьезом на церемонии в Китае. Невеста бросила свадебный букет, но он улетел не туда и пробил потолок.
Одна из основных свадебных традиций обернулась курьезом на церемонии в Китае. Невеста бросила свадебный букет, но он улетел не туда и пробил потолок.
Фото: скриншот из видео
На головы гостей церемонии начали падать части потолка. Невеста оглянулась и была шокирована тем, что произошло. Информации о пострадавших нет.
Фото: скриншот из видео
Видео быстро набрало популярность в сети. Интернет-пользователи гадают, почему потолок был проломлен – то ли букет вышел очень тяжелым, то ли невеста переволновалась и запустила его изо всех сил. Ведь свадьба – это очень эмоциональное событие.
Фото: скриншот из видео
Например, летом минувшего года невеста произнесла трогательную клятву на церемонии.
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