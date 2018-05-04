Невеста бросила букет на свадьбе и проломила им потолок: фотофакт

Одна из основных свадебных традиций обернулась курьезом на церемонии в Китае. Невеста бросила свадебный букет, но он улетел не туда и пробил потолок.

Фото: скриншот из видео

На головы гостей церемонии начали падать части потолка. Невеста оглянулась и была шокирована тем, что произошло. Информации о пострадавших нет.

Фото: скриншот из видео

Видео быстро набрало популярность в сети. Интернет-пользователи гадают, почему потолок был проломлен – то ли букет вышел очень тяжелым, то ли невеста переволновалась и запустила его изо всех сил. Ведь свадьба – это очень эмоциональное событие.

Фото: скриншот из видео