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Невеста бросила букет на свадьбе и проломила им потолок: фотофакт

04 мая 2018 11:57
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Одна из основных свадебных традиций обернулась курьезом на церемонии в Китае. Невеста бросила свадебный букет, но он улетел не туда и пробил потолок.

Невеста бросила букет на свадьбе и проломила им потолок: фотофакт-1

Фото: скриншот из видео

На головы гостей церемонии начали падать части потолка. Невеста оглянулась и была шокирована тем, что произошло. Информации о пострадавших нет.

Невеста бросила букет на свадьбе и проломила им потолок: фотофакт-4

Фото: скриншот из видео

Видео быстро набрало популярность в сети. Интернет-пользователи гадают, почему потолок был проломлен  – то ли букет вышел очень тяжелым, то ли невеста переволновалась и запустила его изо всех сил. Ведь свадьба – это очень эмоциональное событие.

Невеста бросила букет на свадьбе и проломила им потолок: фотофакт-7

Фото: скриншот из видео

Например, летом минувшего года невеста произнесла трогательную клятву на церемонии.

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# Курьезы # Фотофакт

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