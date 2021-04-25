Девушки показали, как изменились за время отношений. Кажется, теперь юношам будет ещё страшнее
Многие люди с определённого возраста начинают испытывать потребность в партнёре. Одно иногда ожидания могут разбиться об суровую реальность.
Обычно девушки показывают в соцсетях положительные перемены и лучшие моменты своей жизни. В этот раз тиктокерши захотели нарушить это правило и продемонстрировать, что любовь не всегда меняет в лучшую сторону. Или нет?
Фото: tiktok.com/@berrrchik
Фото: tiktok.com/@liza_dobroia
Фото: tiktok.com/@roxienas
Фото: tiktok.com/@naumova_109
Фото: tiktok.com/@myfionainst
Фото: tiktok.com/@olesya__family
Фото: tiktok.com/@ariino444ka
Фото: tiktok.com/@birykylia
Фото: tiktok.com/@viksdaysik
Фото: tiktok.com/@69ninetailed
Фото: tiktok.com/@maaywer
Кстати, ранее мы рассказывали про ещё одну девушку, которая сильно изменилась после начала отношений. Вот как она выглядит сейчас – подробнее здесь.