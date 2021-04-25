Девушки показали, как изменились за время отношений. Кажется, теперь юношам будет ещё страшнее

Многие люди с определённого возраста начинают испытывать потребность в партнёре. Одно иногда ожидания могут разбиться об суровую реальность.

Обычно девушки показывают в соцсетях положительные перемены и лучшие моменты своей жизни. В этот раз тиктокерши захотели нарушить это правило и продемонстрировать, что любовь не всегда меняет в лучшую сторону. Или нет?