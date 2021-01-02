Арсений Шульгин и его супруга показали первые фото дочки

Новости России. 1 января у сына певицы Валерии Арсения Шульгина и его супруги родилась дочка. Пара показала первые снимки новорождённой. «Солнышко, мы тебя так сильно все ждали! Добро пожаловать в этот прекрасный мир, наша большая любовь», – написала Лиана.

Фото: instagram.com/arseniy_shulgin

Девушка также пояснила, как было выбрано имя: «Сеня + Лиана = Селин». Шульгин тоже рассказал о радостной новости на своей страничке в Instagram.

Фото: instagram.com/arseniy_shulgin

«Ты появилась на этот свет. Комочек счастья, плод нашей большущей любви», – поделился эмоциями сын Валерии.

Фото: instagram.com/arseniy_shulgin