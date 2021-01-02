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Арсений Шульгин и его супруга показали первые фото дочки

02 января 2021 08:24
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Новости России. 1 января у сына певицы Валерии Арсения Шульгина и его супруги родилась дочка. Пара показала первые снимки новорождённой.

«Солнышко, мы тебя так сильно все ждали! Добро пожаловать в этот прекрасный мир, наша большая любовь», – написала Лиана.

Арсений Шульгин и его супруга показали первые фото дочки -1

Фото: instagram.com/arseniy_shulgin 

Девушка также пояснила, как было выбрано имя: «Сеня + Лиана = Селин». Шульгин тоже рассказал о радостной новости на своей страничке в Instagram.

Арсений Шульгин и его супруга показали первые фото дочки -4

Фото: instagram.com/arseniy_shulgin 

«Ты появилась на этот свет. Комочек счастья, плод нашей большущей любви», – поделился эмоциями сын Валерии.

Арсений Шульгин и его супруга показали первые фото дочки -7

Фото: instagram.com/arseniy_shulgin 

Друзья пары поздравили их с пополнением в семье и отметили, что их дочка выбрала красивую дату для своего появления на свет.

Кстати, ранее Валерия порадовалась тому, что стала бабушкой. По словам артистки, она даже расплакалась от счастья (здесь подробнее).

# Звезды # калейдоскоп # Арсений Шульгин # Лиана Волкова # Валерия # Фотофакт

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