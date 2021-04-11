Девушка хотела покорить сердце парня способом из сериалов. Не сработало
В подростковых фильмах или сериалах иногда можно увидеть такой сюжет. Девушка переодевается в парня, начинает вести себя как мальчик и становится другом человека, в которого влюблена. Потом она раскрывает правду, парень удивляется и признаётся в любви.
Как выяснила пользовательница Reddit под ником Mintleaf64, в жизни это не работает. Много лет назад она влюбилась в 16-летнего юношу. Девушка решила стать пацанкой, чтобы завоевать сердце юноши. Вскоре она успешно стала его другом, но дальше этого дело не пошло. Зато сохранилась фотография тех времён.
Фото: reddit.com/user/mintleaf64
Mintleaf64 пояснила, что она справа, в красной футболке. Девушка была влюблена в левого парня. И как позже стало известно, юноша в центре (кузен парня в синей футболке) испытывал симпатию к ней. Вероятно, из этого можно сделать вывод, что план частично сработал.
Сейчас бывший объект воздыханий Mintleaf64 женат и воспитывает прекрасную дочку. Самой Mintleaf64 уже 30 лет, она замужем и растит трёх сыновей. Что касается среднего юноши, то о нём женщина ничего не знает.
Фото: reddit.com/user/mintleaf64
Некоторые пользовательницы Reddit признались в комментариях, что тоже пользовались этим трюком, и он не срабатывал. Одна из них рассказала, что была настолько своей в мужской компании, что её вообще не принимали за девушку.
А вот у одной из пацанок всё-таки всё пошло по плану. Парень рассказал, что его жена, с которой они вместе уже 20 лет, долгое время была его другом, поэтому он старался не воспринимать её как девушку. Но однажды она призналась ему в своих чувствах, которые оказались взаимными.
Кстати, ранее мы рассказывали о невероятных совпадениях. Супруги запечатлены на снимке, который был сделан за 11 лет до их знакомства (здесь подробности).