Девушка хотела покорить сердце парня способом из сериалов. Не сработало

В подростковых фильмах или сериалах иногда можно увидеть такой сюжет. Девушка переодевается в парня, начинает вести себя как мальчик и становится другом человека, в которого влюблена. Потом она раскрывает правду, парень удивляется и признаётся в любви. Как выяснила пользовательница Reddit под ником Mintleaf64, в жизни это не работает. Много лет назад она влюбилась в 16-летнего юношу. Девушка решила стать пацанкой, чтобы завоевать сердце юноши. Вскоре она успешно стала его другом, но дальше этого дело не пошло. Зато сохранилась фотография тех времён.

Фото: reddit.com/user/mintleaf64

Mintleaf64 пояснила, что она справа, в красной футболке. Девушка была влюблена в левого парня. И как позже стало известно, юноша в центре (кузен парня в синей футболке) испытывал симпатию к ней. Вероятно, из этого можно сделать вывод, что план частично сработал. Сейчас бывший объект воздыханий Mintleaf64 женат и воспитывает прекрасную дочку. Самой Mintleaf64 уже 30 лет, она замужем и растит трёх сыновей. Что касается среднего юноши, то о нём женщина ничего не знает.

Фото: reddit.com/user/mintleaf64