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Девушка хотела покорить сердце парня способом из сериалов. Не сработало

11 апреля 2021 09:32
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В подростковых фильмах или сериалах иногда можно увидеть такой сюжет. Девушка переодевается в парня, начинает вести себя как мальчик и становится другом человека, в которого влюблена. Потом она раскрывает правду, парень удивляется и признаётся в любви. 

Как выяснила пользовательница Reddit под ником Mintleaf64, в жизни это не работает. Много лет назад она влюбилась в 16-летнего юношу. Девушка решила стать пацанкой, чтобы завоевать сердце юноши. Вскоре она успешно стала его другом, но дальше этого дело не пошло. Зато сохранилась фотография тех времён. 

Девушка хотела покорить сердце парня способом из сериалов. Не сработало -1

Фото: reddit.com/user/mintleaf64 

Mintleaf64 пояснила, что она справа, в красной футболке. Девушка была влюблена в левого парня. И как позже стало известно, юноша в центре (кузен парня в синей футболке) испытывал симпатию к ней. Вероятно, из этого можно сделать вывод, что план частично сработал. 

Сейчас бывший объект воздыханий Mintleaf64 женат и воспитывает прекрасную дочку. Самой Mintleaf64 уже 30 лет, она замужем и растит трёх сыновей. Что касается среднего юноши, то о нём женщина ничего не знает. 

Девушка хотела покорить сердце парня способом из сериалов. Не сработало -4

Фото: reddit.com/user/mintleaf64 

Некоторые пользовательницы Reddit признались в комментариях, что тоже пользовались этим трюком, и он не срабатывал. Одна из них рассказала, что была настолько своей в мужской компании, что её вообще не принимали за девушку. 

А вот у одной из пацанок всё-таки всё пошло по плану. Парень рассказал, что его жена, с которой они вместе уже 20 лет, долгое время была его другом, поэтому он старался не воспринимать её как девушку. Но однажды она призналась ему в своих чувствах, которые оказались взаимными. 

Кстати, ранее мы рассказывали о невероятных совпадениях. Супруги запечатлены на снимке, который был сделан за 11 лет до их знакомства (здесь подробности). 

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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