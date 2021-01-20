Парень оценил отличную фигуру девушки и захотел с ней познакомиться. Но стоило снять маску, как юноша сбежал

Молодой человек занимался в спортзале и обратил внимание на девушку с весьма привлекательными формами. Парень захотел познакомиться, но такого поворота он не ожидал.

Пользователь TikTok по имени Джордан Флом поделился роликом, который набрал более четырёх миллионов просмотров. Если смотреть с середины, то можно подумать, что это рядовая ситуация в спортзале.