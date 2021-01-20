Парень оценил отличную фигуру девушки и захотел с ней познакомиться. Но стоило снять маску, как юноша сбежал
Молодой человек занимался в спортзале и обратил внимание на девушку с весьма привлекательными формами. Парень захотел познакомиться, но такого поворота он не ожидал.
Пользователь TikTok по имени Джордан Флом поделился роликом, который набрал более четырёх миллионов просмотров. Если смотреть с середины, то можно подумать, что это рядовая ситуация в спортзале.
Фото: tiktok.com/@jordanflomfitness
Белокурая девушка в лосинах и байке выполняет упражнения, слушая в наушниках музыку. В то же время другой посетитель спортзала не может оторвать взгляд от прекрасной незнакомки. Наконец, не выдержав, парень подошёл к красавице и прикоснулся к её плечу.
Фото: tiktok.com/@jordanflomfitness
Девушка обернулась, сняла маску и… оказалось, что это вовсе не девушка. Это был Флом, который ради шутки надел лосины и примерил парик. Парень, не ожидавший такого поворота, мгновенно отпрянул, а затем и вовсе отошёл подальше.
Фото: tiktok.com/@jordanflomfitness
Джордану оставалось только пожать плечами и хитро улыбнуться на манер капитана Джека Воробья.
Фото: tiktok.com/@jordanflomfitness
Пользователи соцсети посмеялись и отметили, что Флом на удивление хорошо выглядит в женской одежде, поэтому посетителя спортзала вполне можно понять.
Кстати, ранее мы рассказывали про другого парня, который захотел устроить розыгрыш. Юноша надел парик и отправился в парикмахерскую – подробности здесь.