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Парень оценил отличную фигуру девушки и захотел с ней познакомиться. Но стоило снять маску, как юноша сбежал

20 января 2021 08:38
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Молодой человек занимался в спортзале и обратил внимание на девушку с весьма привлекательными формами. Парень захотел познакомиться, но такого поворота он не ожидал. 

Пользователь TikTok по имени Джордан Флом поделился роликом, который набрал более четырёх миллионов просмотров. Если смотреть с середины, то можно подумать, что это рядовая ситуация в спортзале. 

Парень оценил отличную фигуру девушки и захотел с ней познакомиться. Но стоило снять маску, как юноша сбежал -1

Фото: tiktok.com/@jordanflomfitness 

Белокурая девушка в лосинах и байке выполняет упражнения, слушая в наушниках музыку. В то же время другой посетитель спортзала не может оторвать взгляд от прекрасной незнакомки. Наконец, не выдержав, парень подошёл к красавице и прикоснулся к её плечу. 

Парень оценил отличную фигуру девушки и захотел с ней познакомиться. Но стоило снять маску, как юноша сбежал -4

Фото: tiktok.com/@jordanflomfitness 

Девушка обернулась, сняла маску и… оказалось, что это вовсе не девушка. Это был Флом, который ради шутки надел лосины и примерил парик. Парень, не ожидавший такого поворота, мгновенно отпрянул, а затем и вовсе отошёл подальше. 

Парень оценил отличную фигуру девушки и захотел с ней познакомиться. Но стоило снять маску, как юноша сбежал -7

Фото: tiktok.com/@jordanflomfitness 

Джордану оставалось только пожать плечами и хитро улыбнуться на манер капитана Джека Воробья. 

Парень оценил отличную фигуру девушки и захотел с ней познакомиться. Но стоило снять маску, как юноша сбежал -10

Фото: tiktok.com/@jordanflomfitness 

Пользователи соцсети посмеялись и отметили, что Флом на удивление хорошо выглядит в женской одежде, поэтому посетителя спортзала вполне можно понять. 

Кстати, ранее мы рассказывали про другого парня, который захотел устроить розыгрыш. Юноша надел парик и отправился в парикмахерскую – подробности здесь

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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