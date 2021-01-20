Как быстро высушить волосы? Специалист делится секретами

Многие оказывались в ситуации, когда нужно выбегать из дома, а голова еще мокрая. Сегодня разберемся, можно ли высушить волосы быстро, не навредив собственной красоте?

Первый способ, который поможет выйти из ситуации, не прибегая к мытью волос, – использование сухого шампуня. Анна Малюнова, колорист, руководитель студии по уходу за волосами:

Часто слышу, что не у всех получается с ним совладать, что хватает на пару часов. Могу лишь посоветовать поиграть с марками, то есть на самом деле это очень зависит от бренда: от каких-то действительно эффект непродолжительный, а от каких-то он сохраняется целый день.

Наносить сухой шампунь нужно обильно, не жалея, и стараться хорошо вычесывать. Анна Малюнова:

Как это работает? Здесь тальк, и он впитывает жир. Чем больше жира, тем больше талька. Не надо бояться это делать, потому что расческой хороший сухой шампунь вычесывается моментально. Это три минуты – и ты красивая.

Если у вас намечается торжественное мероприятие, а вариант с сухим шампунем не подойдет, используйте следующие лайфхаки. Анна Малюнова:

Не нужно делать укладку мокрых волос. Мы голову помыли, можно завернуть тюрбан и пойти завтракать – за это время полотенце лишнюю влагу впитывает. Затем мы активно просушиваем волосы полностью насухо феном. И потом нам остается всего лишь взять браш и протянуть несколько прядей – это занимает примерно две минуты.

Итого, чтобы вымыть голову и сделать суперукладку нам понадобилось всего лишь девять минут. Анна Малюнова:

Для того, чтобы сушка была максимально быстрой, важное значение имеет инструмент, которым это будет происходить, потому что бытовые фены имеют малую мощность, соответственно, процесс растягивается, поэтому лучше обзавестись профессиональным. Со скоростной сушкой справляются фены с эффектом Вентури. Фишка этих фенов в том, что они создают настолько мощную воздушную струю, что она не высушивает волосы, она просто выбивает влагу.

Еще одним лайфхаком по быстрой сушке волос можно назвать использование специальных спреев, которые встречаются в некоторых линейках профессиональной косметики. Анна Малюнова:

Они, конечно, содержат спирт. Это не рекомендуется использовать на постоянной основе, но если речь идет о форс-мажорных обстоятельствах, иметь дома такую штуку вполне можно.