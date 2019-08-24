Богомол Григорий. Необычного питомца завели минчане. Он ещё и с котом общается

Белорусская фауна меняется на глазах. Богомолы, тарантулы, американская бабочка… Что делать, когда заморские гости метят на чужие квадраты? И как приручить богомола? Историю появления необычного питомца у минчан рассказали в программе «Плюс-минус» .

Илона и Милана Чичко: Мы с бабушкой и мамой сидели на кухне, окно было открыто нараспашку. Я смотрю – у нас сидит богомол. К нам залетел богомол! Для нас было удивление, как он смог забраться к нам, на 7-ой этаж! Нам было очень жалко выкидывать такой редкий экземпляр.

Если вы решили оставить богомола у себя дома, то я вам расскажу, как буквально за 5 минут изготовить необходимое для него жилище. Двухлитровая пустая бутылка из-под воды. Обрезаем верхнюю часть. Для устойчивости – небольшое количество грунта. В будущий дом для богомола – небольшую ветку. Колготки необходимы для того, чтобы богомол не убежал, с другой стороны, обеспечивают ему необходимую воздухопроницаемость. Дом готов.

Владислав Шалкевич, энтомолог-любитель : Богомолы у нас в последние годы достаточно широко распространены. Более 10 лет поступают сообщения о том, что богомолы залетают в дом к людям. Если у людей есть свободное время, они могут из него получить домашнего питомца. Но он проживёт небольшой срок жизни.

Уход за богомолом достаточно простой – его необходимо кормить 2-3 раза в неделю. И ежедневно опрыскивать участок стенки домика для того, чтобы он пил.

Илона и Милана Чичко:

Мы с сестрой решили оставить богомола. Дали ему имя Григорий. Будем ухаживать, обязательно построим ему дом.