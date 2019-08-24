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Богомол Григорий. Необычного питомца завели минчане. Он ещё и с котом общается

24 августа 2019 17:22
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Белорусская фауна меняется на глазах. Богомолы, тарантулы, американская бабочка… Что делать, когда заморские гости метят на чужие квадраты? И как приручить богомола? Историю появления необычного питомца у минчан рассказали в программе «Плюс-минус».

Богомол Григорий. Необычного питомца завели минчане. Он ещё и с котом общается -1

Илона и Милана Чичко:
Мы с бабушкой и мамой сидели на кухне, окно было открыто нараспашку. Я смотрю – у нас сидит богомол. К нам залетел богомол! Для нас было удивление, как он смог забраться к нам, на 7-ой этаж! Нам было очень жалко выкидывать такой редкий экземпляр. 

Богомол Григорий. Необычного питомца завели минчане. Он ещё и с котом общается -4

Владислав Шалкевич, энтомолог-любитель:
Богомолы у нас в последние годы достаточно широко распространены. Более 10 лет поступают сообщения о том, что богомолы залетают в дом к людям. Если у людей есть свободное время, они могут из него получить домашнего питомца. Но он проживёт небольшой срок жизни.

Если вы решили оставить богомола у себя дома, то я вам расскажу, как буквально за 5 минут изготовить необходимое для него жилище. Двухлитровая пустая бутылка из-под воды. Обрезаем верхнюю часть. Для устойчивости – небольшое количество грунта. В будущий дом для богомола – небольшую ветку. Колготки необходимы для того, чтобы богомол не убежал, с другой стороны, обеспечивают ему необходимую воздухопроницаемость. Дом готов.

Богомол Григорий. Необычного питомца завели минчане. Он ещё и с котом общается -7

Уход за богомолом достаточно простой – его необходимо кормить 2-3 раза в неделю. И ежедневно опрыскивать участок стенки домика для того, чтобы он пил.

Илона и Милана Чичко:
Мы с сестрой решили оставить богомола. Дали ему имя Григорий. Будем ухаживать, обязательно построим ему дом.

Богомол Григорий. Необычного питомца завели минчане. Он ещё и с котом общается -10

# Животные # калейдоскоп # Владислав Шалкевич # Илона Чичко # Милана Чичко

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