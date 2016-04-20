Прямой эфир

Почему нельзя обнимать собак? – результаты исследования

20 апреля 2016 09:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Автор множества книг по психологии поведения собак Стэнли Корен провела любопытное исследование, чем поделилась с Psychologytoday. Она объяснила, как распознать признаки стресса у собак и почему их не стоит обнимать.

Почему нельзя обнимать собак? – результаты исследования -1

Комментарий специалиста

Стэнли Корен, профессор психологии Университета Британской Колумбии в Ванкувере:

В кампусе местного университета проходил день «собаки против стресса», и я решила, что мой питомец должен принять в нем участие. Такие мероприятия все чаще проводят во многих колледжах Северной Америки, обычно в период экзаменов. Как это происходит: собак-поводырей или просто домашних любимцев с устойчивым характером приводят на кампус, и у студентов появляется возможность провести время в компании четвероногих друзей. Дело в том, что во время сессии у студентов возрастает уровень стресса, а исследования доказали, что собаки способны его сократить. Так что такой способ снижения уровня беспокойства перед экзаменами звучит вполне разумно.

В какой-то момент одна студентка подошла и обняла моего новошотландского ретривера. На тот момент щенку было примерно 6 месяцев, так что он легко шел на контакт. Однако его реакция на объятия была настораживающей: он отвернулся, чтобы избежать зрительного контакта и прижал уши к голове.

Тогда я сказала ей, что нельзя обнимать собак – они начинают нервничать.

Девушка взглянула на меня с недоверием и сказала:

«Я изучаю психологию развития. Есть масса доказательств тому, что объятия приятны и необходимы.

Когда мама обнимает своего ребенка, они оба получают гормон окситоцин, отвечающий за любовь и привязанность.

Если родители будут обделять своего ребенка объятиями, он может вырасти эмоционально сдержанным.

Так почему же прижимать к себе собаку – значит делать ей плохо?

Особенно, когда дело касается щенка?»

Почему нельзя обнимать собак? – результаты исследования -4

Отвечая на ее вопрос, я сказала, что щенки и дети – совершенно разные создания. Собаки – теоретически бегающие животные, термин предполагает их предрасположенность к быстрому перемещению. Это означает, что в случае опасности они скорее станут спасаться бегством, нежели острыми зубами.

Бихевиористы полагают, что

во время объятий собаку лишают способности к передвижению, что значительно повышает уровень стресса.

В результате этого она может и укусить. Таким образом, объятие может спровоцировать у собаки агрессию. И детям это нужно объяснять.

Я была удивлена, когда узнала насколько мало существует научной литературы и экспериментальных исследований, доказывающих мое убеждение. Нашла несколько статей про то, как собаки кусали лица своих хозяев. Но там подчеркивался совсем другой аспект: близость человеческого лица ко рту собаки как фактор риска укусов. Про объятия и ограничение движения там ничего не было сказано. И тут я подумала, что сама могла бы собрать информацию по этому вопросу.

Почему нельзя обнимать собак? – результаты исследования -7

Признаки стресса и агрессии у собак общеизвестны, их легко распознать.

Самый очевидный из них – это оскал. Но существуют и менее откровенные индикаторы. Например, когда собака отворачивает голову от источника беспокойства, при этом закрывая глаза полностью или частично. Часто можно наблюдать так называемый «китовый глаз» – у самого века можно увидеть белок. Также на беспокойство указывают прижатые к голове уши. Знаками тревоги выступает облизывание, зевание, также собака может лизать лицо. Все это легко заметить и опознать. Осталось лишь получить наглядный материал: фотографии собак, которых обнимают.

Почему нельзя обнимать собак? – результаты исследования -10

К счастью, в Интернете полно такого материала: миллионы фото, на которых счастливые хозяева и их дети обнимают своих питомцев.

Я в произвольном порядке выбрала 250 снимков, на которых хорошо видно лицо собаки. 

Не брала в расчет те фото, которые были сняты в и без того неестественных для собаки условиях (к примеру, когда большую собаку поднимали на руки).

В исследовании учитывала разнообразные факторы, чтобы получить точный и беспристрастный результат. К каждой фотографии я присваивала один из трех критериев, показывающих степень выражения стресса или тревоги: 1 – вероятно, что собака испытывает тревогу и стресс, 2 – скорее всего, собака расслаблена, 3 – реакция собаки спокойна и нейтральна.

На фото ниже можно увидеть животных, испытывающих беспокойство.

Почему нельзя обнимать собак? – результаты исследования -13

Фото 1.  Уши у собаки опущены, в глазах полумесяцы, пес избегает зрительного контакта. 

Почему нельзя обнимать собак? – результаты исследования -16

Фото 2. Глаза покорно закрыты, пес избегает зрительного контакта, он облизывается, уши опущены.  

Могу сказать, что

на выбранных фото запечатлены счастливые люди, обнимающие несчастных собак.

На 81,6% снимков у собак наблюдался как минимум один из признаков дискомфорта, стресса и беспокойства. Только 7,6% собак чувствовали себя комфортно в человеческих объятиях. На 10,8% фотографий можно было видеть нейтральную реакцию на физический контакт.

Интересный факт: все люди, публикующие такие фотографии, хотели показать, как сильно они заботятся о своих питомцах и как любят их. Это означает, что владельцы выбирали фото, на которых они и их собаки выглядели особенно счастливыми. Но 82% фотографий показывали несчастливых собак, которых обнимали хозяева или их дети.

Это дает дополнительное основание считать верным еще одно исследование. В нем говорилось, что люди, в особенности дети, испытывают трудности с определением эмоции животного по выражению лица. Все данные указывают на то, что

4 из 5 собак считают человеческое проявление любви и заботы неприятным и настораживающим.

Мораль такова: приберегите объятия для своих любимых, передвигающихся на двух ногах. Собаку же лучше погладить, одарить ласковым словом или угостить.

# Домашние животные # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Принц Швеции, 36-летний Карл Филипп, впервые стал отцом
20 апреля 2016 08:56

Принц Швеции, 36-летний Карл Филипп, впервые стал отцом

НАСА показало снятое из космоса видео северного и южного сияния
20 апреля 2016 08:07

НАСА показало снятое из космоса видео северного и южного сияния

Выдержанные сыры и салями с черным перцем: как завтракают в разных странах мира
19 апреля 2016 13:58

Выдержанные сыры и салями с черным перцем: как завтракают в разных странах мира