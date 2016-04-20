Почему нельзя обнимать собак? – результаты исследования

Новости США. Автор множества книг по психологии поведения собак Стэнли Корен провела любопытное исследование, чем поделилась с Psychologytoday . Она объяснила, как распознать признаки стресса у собак и почему их не стоит обнимать.

Комментарий специалиста

Стэнли Корен, профессор психологии Университета Британской Колумбии в Ванкувере:

В кампусе местного университета проходил день «собаки против стресса», и я решила, что мой питомец должен принять в нем участие. Такие мероприятия все чаще проводят во многих колледжах Северной Америки, обычно в период экзаменов. Как это происходит: собак-поводырей или просто домашних любимцев с устойчивым характером приводят на кампус, и у студентов появляется возможность провести время в компании четвероногих друзей. Дело в том, что во время сессии у студентов возрастает уровень стресса, а исследования доказали, что собаки способны его сократить. Так что такой способ снижения уровня беспокойства перед экзаменами звучит вполне разумно.

В какой-то момент одна студентка подошла и обняла моего новошотландского ретривера. На тот момент щенку было примерно 6 месяцев, так что он легко шел на контакт. Однако его реакция на объятия была настораживающей: он отвернулся, чтобы избежать зрительного контакта и прижал уши к голове.

Тогда я сказала ей, что нельзя обнимать собак – они начинают нервничать.

Девушка взглянула на меня с недоверием и сказала:

«Я изучаю психологию развития. Есть масса доказательств тому, что объятия приятны и необходимы.

Когда мама обнимает своего ребенка, они оба получают гормон окситоцин, отвечающий за любовь и привязанность.

Если родители будут обделять своего ребенка объятиями, он может вырасти эмоционально сдержанным.

Так почему же прижимать к себе собаку – значит делать ей плохо?

Особенно, когда дело касается щенка?»