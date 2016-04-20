Почему нельзя обнимать собак? – результаты исследования

Новости США. Автор множества книг по психологии поведения собак Стэнли Корен провела любопытное исследование, чем поделилась с Psychologytoday. Она объяснила, как распознать признаки стресса у собак и почему их не стоит обнимать.
Новости США. Автор множества книг по психологии поведения собак Стэнли Корен провела любопытное исследование, чем поделилась с Psychologytoday. Она объяснила, как распознать признаки стресса у собак и почему их не стоит обнимать.
Стэнли Корен, профессор психологии Университета Британской Колумбии в Ванкувере:
В кампусе местного университета проходил день «собаки против стресса», и я решила, что мой питомец должен принять в нем участие. Такие мероприятия все чаще проводят во многих колледжах Северной Америки, обычно в период экзаменов. Как это происходит: собак-поводырей или просто домашних любимцев с устойчивым характером приводят на кампус, и у студентов появляется возможность провести время в компании четвероногих друзей. Дело в том, что во время сессии у студентов возрастает уровень стресса, а исследования доказали, что собаки способны его сократить. Так что такой способ снижения уровня беспокойства перед экзаменами звучит вполне разумно.
В какой-то момент одна студентка подошла и обняла моего новошотландского ретривера. На тот момент щенку было примерно 6 месяцев, так что он легко шел на контакт. Однако его реакция на объятия была настораживающей: он отвернулся, чтобы избежать зрительного контакта и прижал уши к голове.
Тогда я сказала ей, что нельзя обнимать собак – они начинают нервничать.
Девушка взглянула на меня с недоверием и сказала:
«Я изучаю психологию развития. Есть масса доказательств тому, что объятия приятны и необходимы.
Когда мама обнимает своего ребенка, они оба получают гормон окситоцин, отвечающий за любовь и привязанность.
Если родители будут обделять своего ребенка объятиями, он может вырасти эмоционально сдержанным.
Так почему же прижимать к себе собаку – значит делать ей плохо?
Особенно, когда дело касается щенка?»
Отвечая на ее вопрос, я сказала, что щенки и дети – совершенно разные создания. Собаки – теоретически бегающие животные, термин предполагает их предрасположенность к быстрому перемещению. Это означает, что в случае опасности они скорее станут спасаться бегством, нежели острыми зубами.
Бихевиористы полагают, что
во время объятий собаку лишают способности к передвижению, что значительно повышает уровень стресса.
В результате этого она может и укусить. Таким образом, объятие может спровоцировать у собаки агрессию. И детям это нужно объяснять.
Я была удивлена, когда узнала насколько мало существует научной литературы и экспериментальных исследований, доказывающих мое убеждение. Нашла несколько статей про то, как собаки кусали лица своих хозяев. Но там подчеркивался совсем другой аспект: близость человеческого лица ко рту собаки как фактор риска укусов. Про объятия и ограничение движения там ничего не было сказано. И тут я подумала, что сама могла бы собрать информацию по этому вопросу.
Признаки стресса и агрессии у собак общеизвестны, их легко распознать.
Самый очевидный из них – это оскал. Но существуют и менее откровенные индикаторы. Например, когда собака отворачивает голову от источника беспокойства, при этом закрывая глаза полностью или частично. Часто можно наблюдать так называемый «китовый глаз» – у самого века можно увидеть белок. Также на беспокойство указывают прижатые к голове уши. Знаками тревоги выступает облизывание, зевание, также собака может лизать лицо. Все это легко заметить и опознать. Осталось лишь получить наглядный материал: фотографии собак, которых обнимают.
К счастью, в Интернете полно такого материала: миллионы фото, на которых счастливые хозяева и их дети обнимают своих питомцев.
Я в произвольном порядке выбрала 250 снимков, на которых хорошо видно лицо собаки.
Не брала в расчет те фото, которые были сняты в и без того неестественных для собаки условиях (к примеру, когда большую собаку поднимали на руки).
В исследовании учитывала разнообразные факторы, чтобы получить точный и беспристрастный результат. К каждой фотографии я присваивала один из трех критериев, показывающих степень выражения стресса или тревоги: 1 – вероятно, что собака испытывает тревогу и стресс, 2 – скорее всего, собака расслаблена, 3 – реакция собаки спокойна и нейтральна.
На фото ниже можно увидеть животных, испытывающих беспокойство.
Фото 1. Уши у собаки опущены, в глазах полумесяцы, пес избегает зрительного контакта.
Фото 2. Глаза покорно закрыты, пес избегает зрительного контакта, он облизывается, уши опущены.
Могу сказать, что
на выбранных фото запечатлены счастливые люди, обнимающие несчастных собак.
На 81,6% снимков у собак наблюдался как минимум один из признаков дискомфорта, стресса и беспокойства. Только 7,6% собак чувствовали себя комфортно в человеческих объятиях. На 10,8% фотографий можно было видеть нейтральную реакцию на физический контакт.
Интересный факт: все люди, публикующие такие фотографии, хотели показать, как сильно они заботятся о своих питомцах и как любят их. Это означает, что владельцы выбирали фото, на которых они и их собаки выглядели особенно счастливыми. Но 82% фотографий показывали несчастливых собак, которых обнимали хозяева или их дети.
Это дает дополнительное основание считать верным еще одно исследование. В нем говорилось, что люди, в особенности дети, испытывают трудности с определением эмоции животного по выражению лица. Все данные указывают на то, что
4 из 5 собак считают человеческое проявление любви и заботы неприятным и настораживающим.
Мораль такова: приберегите объятия для своих любимых, передвигающихся на двух ногах. Собаку же лучше погладить, одарить ласковым словом или угостить.