«Умышленное преступление»: виновнику гибели музыканта «Любэ» предъявили более тяжкую статью

Новости России. Гитарист «Любэ» Павел Усанов почти три недели находился в коме. Мужчина скончался накануне, так и не придя в сознание.



40-летний Павел Усанов получил смертельную травму вечером 2 апреля в ресторане в подмосковном Дмитрове.

Там произошел конфликт, во время которого музыканта ударили кулаком в область головы.

Владимир Маркин, официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации:

В связи со смертью музыканта следователями ГСУ СК России по Московской области действия обвиняемого переквалифицированы на более тяжкую статью, а именно на ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). В настоящее время обвиняемый находится под стражей. В ближайшее время с ним будут проведены необходимые следственные действия. Совершенно очевидно, что это умышленное, особо тяжкое преступление. Нет никаких сомнений, что следователи Следственного комитета проведут полное, всестороннее, объективное расследование в сжатые сроки. Будут установлены мотивы, а также обстоятельства, при которых совершено преступление, для того, чтобы виновный понес заслуженное наказание.

Обвиняемым является 38-летний житель Солнечногорского района Максим Добрый. Изначально ему инкриминировали статью «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до 8 лет лишения свободы). Теперь она изменена на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» – до 15 лет тюрьмы.

Павел Усанов являлся бас-гитаристом «Любэ» на протяжении 20 лет,

В 1996 году он сменил трагически погибшего Александра Николаева.