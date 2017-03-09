За гендерное равенство: американцы установили памятник бесстрашной девочке

У знаменитой статуи бронзового быка, которая находится возле здания Нью-Йоркской фондовой биржи, появилась компания. Организация по управлению активами «State Street Global Advisors» установила бронзовую статую под названием «Бесстрашная девочка».

Фото: russian.rt.com Девочка уверенно демонстрирует решительное противостояние быку, который символизирует коллегу или начальника мужчину. Создатели скульптуры призывают бороться за гендерное равенство. Современная женщина не должна иметь препятствий, поднимаясь по карьерной лестнице. Табличка у ног скульптуры гласит: «Знай силу женщин в руководстве».

Фото: russian.rt.com

Фото: russian.rt.com Кампания State Street развернулась как раз во время празднования Международного женского дня. Авторы идеи не ограничились установкой скульптуры. Чтобы поддержать идею гендерного равенства, они отправили письма в 3500 компаний с просьбой не ограничивать возможности женщин в продвижении по карьерной лестнице.