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День встречи со старыми друзьями отмечают 26 сентября. Чем ещё известна эта дата?

26 сентября 2023 07:40
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Дружба и общение – важные составляющие жизни каждого человека. Ежегодно 26 сентября отмечается День встречи со старыми друзьями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День встречи со старыми друзьями отмечают 26 сентября. Чем ещё известна эта дата?-1

Ученые проводили различные исследования и выяснили много интересных фактов о дружбе. Человек начинает осознавать такое понятие, как дружба, в возрасте девяти месяцев. Общение с друзьями полезно для здоровья, помогает получить психологическую разрядку, а также избавиться от ощущения тревоги и стресса. Так что сегодня есть повод созвониться и даже встретиться со своими лучшими друзьями.

Подробности в видеоматериале.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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