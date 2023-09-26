День встречи со старыми друзьями отмечают 26 сентября. Чем ещё известна эта дата?

Дружба и общение – важные составляющие жизни каждого человека. Ежегодно 26 сентября отмечается День встречи со старыми друзьями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дружба и общение – важные составляющие жизни каждого человека. Ежегодно 26 сентября отмечается День встречи со старыми друзьями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ученые проводили различные исследования и выяснили много интересных фактов о дружбе. Человек начинает осознавать такое понятие, как дружба, в возрасте девяти месяцев. Общение с друзьями полезно для здоровья, помогает получить психологическую разрядку, а также избавиться от ощущения тревоги и стресса. Так что сегодня есть повод созвониться и даже встретиться со своими лучшими друзьями.
Подробности в видеоматериале.