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День тикающих часов отмечают 25 сентября. Рассказываем, чем ещё известна эта дата

25 сентября 2023 06:27
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25 сентября отмечают необычный праздник – День тикающих часов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Часы связаны с убегающим, неумолимым, протекающем сквозь пальцы временем. Кто же не мечтал повернуть жизнь вспять, кто не мечтал изменить прошлое?

День тикающих часов отмечают 25 сентября. Рассказываем, чем ещё известна эта дата-1

На изменении течения времени основаны многие литературные сюжеты. Часовщик – это всегда волшебник, маг и чародей. Часы – главные персонажи в сказках Евгения Шварца «Сказка о потерянном времени», Льюиса Кэрролла «Алиса в стране Чудес», Шарля Перро «Золушка» и многих других. Часы – это всегда загадка. Осень как нельзя лучше соответствует главной цели события – размышлениям о скоротечности человеческой жизни и бытия.

Подробности в видеоматериале.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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