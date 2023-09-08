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8 сентября – Международный день солидарности журналистов. Вот чем ещё известна эта дата

08 сентября 2023 06:40
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Международный день солидарности журналистов отмечается 8 сентября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все мы любим быть в курсе последних событий в мире, знать новости нашего государства, узнать ситуацию в соседнем.

8 сентября – Международный день солидарности журналистов. Вот чем ещё известна эта дата-1

А возможно это становится благодаря труду журналистов – смелых людей, которые стремятся быть в центре любого события, чтобы вовремя обо всем рассказать и показать жителям планеты. Профессия журналиста признана одной из самых опасных профессий в мире. 8 сентября каждый год мы можем сказать «спасибо» тем людям, кто помогает нам всегда, несмотря на погодные условия, опасные техногенные ситуации, войны и катастрофы, оставаться в курсе того, что происходит в мире.

Подробности в видеоматериале.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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