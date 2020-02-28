Делаем картину из старых пазлов. Мастер-класс декоратора

Наталья Гайдукевич, декоратор: Сегодня мы сделаем подарок для наших любимых прекрасных женщин к 8 марта. Для этого нам понадобится: фанера, я ее предварительно загрунтовала и покрасила акриловой краской, валики, кисти, пазлы, краска и клей.

Главный элемент сегодняшней переделки у меня в руках – это пазлы.

Сначала мы разметим нашу композицию, где они будут именно располагаться, дальше берем клей и приступаем к наклеиванию.

Центр нашей композиции – это будет сердце, из него будут падать кусочки пазлов и вот здесь собираться в такую красивую единую картинку. Поскольку любовь у нас – это сложный пазл, хорошо и красиво, когда он складывается.

Смогут ли это сделать дети?

Наталья Гайдукевич:

А давайте проверим. Ростислав, твоя задача – наносить клей на сердце, которое мы уже наметили.