Делаем картину из старых пазлов. Мастер-класс декоратора

Наталья Гайдукевич, декоратор:
Сегодня мы сделаем подарок для наших любимых прекрасных женщин к 8 марта. Для этого нам понадобится: фанера, я ее предварительно загрунтовала и покрасила акриловой краской, валики, кисти, пазлы, краска и клей.
Наталья Гайдукевич, декоратор:
Сегодня мы сделаем подарок для наших любимых прекрасных женщин к 8 марта. Для этого нам понадобится: фанера, я ее предварительно загрунтовала и покрасила акриловой краской, валики, кисти, пазлы, краска и клей.
Главный элемент сегодняшней переделки у меня в руках – это пазлы.
Сначала мы разметим нашу композицию, где они будут именно располагаться, дальше берем клей и приступаем к наклеиванию.
Центр нашей композиции – это будет сердце, из него будут падать кусочки пазлов и вот здесь собираться в такую красивую единую картинку. Поскольку любовь у нас – это сложный пазл, хорошо и красиво, когда он складывается.
Смогут ли это сделать дети?
Наталья Гайдукевич:
А давайте проверим. Ростислав, твоя задача – наносить клей на сердце, которое мы уже наметили.
Макар, ты берешь пазлы и накладываешь на клей, который уже будет здесь.
Все вот эти пространства, пустоты нам нужно заполнить пазлами, поэтому нам нужно еще сверху нанести клей и выложить еще один слой из пазлов. Сейчас мы приклеиваем еще один слой, чтобы у нас было сердце более объемное.
Мы должны очертить четкую границу клеем. Выкладываем пазлы.
Дальше – сушим клей и приступаем к покраске. С краской мы уже закончили.
Чтобы наша картина выглядела более объемной, добавим сюда патины.
Вот сейчас мне нравится. У нас появился объем, такая красивая игра цвета. Осталось добавить одну маленькую изюминку.
Подарок к 8 марта готов!