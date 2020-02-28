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Делаем картину из старых пазлов. Мастер-класс декоратора

28 февраля 2020 08:38
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Наталья Гайдукевич, декоратор:
Сегодня мы сделаем подарок для наших любимых прекрасных женщин к 8 марта. Для этого нам понадобится: фанера, я ее предварительно загрунтовала и покрасила акриловой краской, валики, кисти, пазлы, краска и клей.

Делаем картину из старых пазлов. Мастер-класс декоратора-1

Главный элемент сегодняшней переделки у меня в руках это пазлы.

Делаем картину из старых пазлов. Мастер-класс декоратора-4

Сначала мы разметим нашу композицию, где они будут именно располагаться, дальше берем клей и приступаем к наклеиванию.

Делаем картину из старых пазлов. Мастер-класс декоратора-7

Центр нашей композиции – это будет сердце, из него будут падать кусочки пазлов и вот здесь собираться в такую красивую единую картинку. Поскольку любовь у нас – это сложный пазл, хорошо и красиво, когда он складывается.

Смогут ли это сделать дети?

Наталья Гайдукевич:
А давайте проверим. Ростислав, твоя задача – наносить клей на сердце, которое мы уже наметили.

Делаем картину из старых пазлов. Мастер-класс декоратора-10

Макар, ты берешь пазлы и накладываешь на клей, который уже будет здесь.

Делаем картину из старых пазлов. Мастер-класс декоратора-13

Делаем картину из старых пазлов. Мастер-класс декоратора-15

Все вот эти пространства, пустоты нам нужно заполнить пазлами, поэтому нам нужно еще сверху нанести клей и выложить еще один слой из пазлов. Сейчас мы приклеиваем еще один слой, чтобы у нас было сердце более объемное.

Делаем картину из старых пазлов. Мастер-класс декоратора-18

Мы должны очертить четкую границу клеем. Выкладываем пазлы.

Делаем картину из старых пазлов. Мастер-класс декоратора-21

Дальше – сушим клей и приступаем к покраске. С краской мы уже закончили.

Делаем картину из старых пазлов. Мастер-класс декоратора-24

Делаем картину из старых пазлов. Мастер-класс декоратора-26

Чтобы наша картина выглядела более объемной, добавим сюда патины.

Делаем картину из старых пазлов. Мастер-класс декоратора-29

Вот сейчас мне нравится. У нас появился объем, такая красивая игра цвета. Осталось добавить одну маленькую изюминку.

Делаем картину из старых пазлов. Мастер-класс декоратора-32

Подарок к 8 марта готов!

Делаем картину из старых пазлов. Мастер-класс декоратора-35

# Декоративное искусство # калейдоскоп # Наталья Гайдукевич # Фотофакт # декор

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