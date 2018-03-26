Прямой эфир

Дарья Домрачева подвела итоги выступления на этапе КМ в Тюмени и рассказала о дальнейших планах

26 марта 2018 10:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Непростой сезон Дарья Домрачева завершила победой в масс-старте на этапе КМ в Тюмени.  

В начале сезона у белорусской биатлонистки были проблемы с лыжами. Вместе с этим стали ходить слухи, что после родов Домрачева уже не сможет выступать так, как раньше. 

«С самого начала сезона я была в хорошей форме. Но были проблемы с лыжами, что сделало его непростым. Я сменила марку, были трудности, через которые нужно было пройти, чтобы двигаться вперёд».  

Дарья Домрачева подвела итоги выступления на этапе КМ в Тюмени и рассказала о дальнейших планах-1

Фото: IBU  

После нескольких сложных выступлений белорусская спортсменка смогла собраться с силами, поменяла лыжи и вернулась на свой обычный уровень.  

«Я знала, что будет тяжело. Но иногда твоя мотивация и разум могут помочь преодолеть плохие ощущения».  

Дарья Домрачева подвела итоги выступления на этапе КМ в Тюмени и рассказала о дальнейших планах-4

Фото: IBU  

Завершила сезон Дарья Домрачева заслуженной победой в масс-старте. Биатлонистка сумела финишировать первой с отрывом в 1,8 секунды.  

«Отставание было не таким большим. На последних метрах собралась и выложилась на полную. Выиграла в Тюмени две гонки (спринт и масс-старт). Великолепный результат! Однако всегда можно лучше. К примеру, в общем зачёте заняла третье место, а хотелось первое».  

Дарья Домрачева подвела итоги выступления на этапе КМ в Тюмени и рассказала о дальнейших планах-7

Фото: IBU  

В дальнейших планах Домрачевой – отдых.  

«Теперь отправимся с Уле-Эйнаром Бьорндаленом в Норвегию, где будем в лёгком режиме кататься на лыжах, проводить счастливые семейные дни».  

Текст подготовлен по материалам пресс-конференции после гонки 25 марта, Sports.ru.  

# Биатлон # Дарья Домрачева # калейдоскоп # Уле-Эйнар Бьорндален

Другие новости рубрики

Все новости
Фотофакт: голливудские знаменитости приняли участие в «Марше за наши жизни»
26 марта 2018 08:54

Фотофакт: голливудские знаменитости приняли участие в «Марше за наши жизни»

«Всё-таки не будем забывать, что ей 15»: тренер Загитовой извинился перед болельщиками
24 марта 2018 10:39

«Всё-таки не будем забывать, что ей 15»: тренер Загитовой извинился перед болельщиками

Пахлаву весом 515 килограммов испекли в Турции: кулинарный шедевр занесли в Книгу рекордов Гиннесса
23 марта 2018 13:25

Пахлаву весом 515 килограммов испекли в Турции: кулинарный шедевр занесли в Книгу рекордов Гиннесса