Дарья Домрачева подвела итоги выступления на этапе КМ в Тюмени и рассказала о дальнейших планах
Новости Беларуси. Непростой сезон Дарья Домрачева завершила победой в масс-старте на этапе КМ в Тюмени.
В начале сезона у белорусской биатлонистки были проблемы с лыжами. Вместе с этим стали ходить слухи, что после родов Домрачева уже не сможет выступать так, как раньше.
«С самого начала сезона я была в хорошей форме. Но были проблемы с лыжами, что сделало его непростым. Я сменила марку, были трудности, через которые нужно было пройти, чтобы двигаться вперёд».
После нескольких сложных выступлений белорусская спортсменка смогла собраться с силами, поменяла лыжи и вернулась на свой обычный уровень.
«Я знала, что будет тяжело. Но иногда твоя мотивация и разум могут помочь преодолеть плохие ощущения».
Завершила сезон Дарья Домрачева заслуженной победой в масс-старте. Биатлонистка сумела финишировать первой с отрывом в 1,8 секунды.
«Отставание было не таким большим. На последних метрах собралась и выложилась на полную. Выиграла в Тюмени две гонки (спринт и масс-старт). Великолепный результат! Однако всегда можно лучше. К примеру, в общем зачёте заняла третье место, а хотелось первое».
В дальнейших планах Домрачевой – отдых.
«Теперь отправимся с Уле-Эйнаром Бьорндаленом в Норвегию, где будем в лёгком режиме кататься на лыжах, проводить счастливые семейные дни».
Текст подготовлен по материалам пресс-конференции после гонки 25 марта, Sports.ru.