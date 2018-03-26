Дарья Домрачева подвела итоги выступления на этапе КМ в Тюмени и рассказала о дальнейших планах

Новости Беларуси. Непростой сезон Дарья Домрачева завершила победой в масс-старте на этапе КМ в Тюмени.

В начале сезона у белорусской биатлонистки были проблемы с лыжами. Вместе с этим стали ходить слухи, что после родов Домрачева уже не сможет выступать так, как раньше.

«С самого начала сезона я была в хорошей форме. Но были проблемы с лыжами, что сделало его непростым. Я сменила марку, были трудности, через которые нужно было пройти, чтобы двигаться вперёд».