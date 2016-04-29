Алисия Викандер утверждена на роль Лары Крофт

Новости США. Новой Ларой Крофт стала 27-летняя Алисия Викандер. На роль расхитительницы гробниц пробовались несколько актрис, в том числе Дэйзи Ридли из «Звездных войн». Но, как пишут зарубежные издания, Алисия всегда была в приоритете.



Актриса шведского происхождения находится на пике своей популярности. За прошедший год она снялась в нескольких успешных картинах, среди которых «Седьмой сын», «Шеф Адам Джонс», «Из машины», «Девушка из Дании».