Алисия Викандер утверждена на роль Лары Крофт

Новости США. Новой Ларой Крофт стала 27-летняя Алисия Викандер. На роль расхитительницы гробниц пробовались несколько актрис, в том числе Дэйзи Ридли из «Звездных войн». Но, как пишут зарубежные издания, Алисия всегда была в приоритете.
Актриса шведского происхождения находится на пике своей популярности. За прошедший год она снялась в нескольких успешных картинах, среди которых «Седьмой сын», «Шеф Адам Джонс», «Из машины», «Девушка из Дании».
Руководить проектом будет норвежский режиссер Роар Утхауг.
Лента «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» вышла в 2001 году, а сиквел «Лара Крофт: Расхитительница гробниц – 2 – Колыбель жизни» – в 2003 году. Главную роль сыграла Анджелина Джоли.
Тем временем, ленты новостей западных СМИ пестрят сообщениями о состоянии здоровья Анджелины Джоли. То и дело появляются записи о том, что вес актрисы снизился до 80 паундов (около 36 кг) и продолжает падать.
Почему вес Анджелины Джоли снизился до 35 кг? Здесь подробности.