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Алисия Викандер утверждена на роль Лары Крофт

29 апреля 2016 12:19
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Новости США. Новой Ларой Крофт стала 27-летняя Алисия Викандер. На роль расхитительницы гробниц пробовались несколько актрис, в том числе Дэйзи Ридли из «Звездных войн». Но, как пишут зарубежные издания, Алисия всегда была в приоритете.

Актриса шведского происхождения находится на пике своей популярности. За прошедший год она снялась в нескольких успешных картинах, среди которых «Седьмой сын», «Шеф Адам Джонс», «Из машины», «Девушка из Дании».

Алисия Викандер утверждена на роль Лары Крофт-1

Руководить проектом будет норвежский режиссер Роар Утхауг.

Лента «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» вышла в 2001 году, а сиквел «Лара Крофт: Расхитительница гробниц – 2 – Колыбель жизни» – в 2003 году. Главную роль сыграла Анджелина Джоли.

Тем временем, ленты новостей западных СМИ пестрят сообщениями о состоянии здоровья Анджелины Джоли. То и дело появляются записи о том, что вес актрисы снизился до 80 паундов (около 36 кг) и продолжает падать.

Почему вес Анджелины Джоли снизился до 35 кг? Здесь подробности.

# Фотофакт # калейдоскоп # Кино # Алисия Викандер

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