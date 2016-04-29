10 необычных пасхальных традиций в странах Европы

Пасху празднуют все христианские народы, но каждый из них делает это по-своему, в зависимости от собственных обычаев, которые зачастую имеют еще языческие корни. В Беларуси красят яйца в разные цвета и пекут куличи. Как покрасить пасхальные яйца в домашних условиях? — рецепты здесь 10 рецептов самых вкусных пасхальных куличей здесь Верующие идут в церковь с утра или отстаивают всенощную службу. Но у некоторых народов есть действительно безумные пасхальные традиции. Предлагаем вам познакомиться с некоторыми из них. 1. Остров Корфу: бьем посуду

Вы будете удивлены, а может и шокированы, если в пасхальную субботу решите прогуляться по улицам острова Корфу. Ровно в 11 часов утра жители с энтузиазмом начинают выбрасывать из окон керамическую посуду. Шумный обычай, по-видимому, пришел из Венеции, где в день Нового года принято выбрасывать из окон старые вещи в надежде получить в новом году новые. Маленький совет: выбрасывая из окна глиняный горшок, наполните его водой – так будет гораздо больше шума! 2. Норвегия: читаем детектив

Как бы нелепо не прозвучало то, что сейчас будет сказано, но это правда. В 1923 году два норвежца, Нордал Григ и Нильс Ли, захотели «пропиарить» свой детективный роман под названием «Ночное ограбление бергенского поезда». Они заплатили национальной газете, чтобы в пасхальное воскресенье на первой полосе она разместила этот заголовок. Это необычное событие и заложило основы сегодняшней традиции. В Норвегии на Пасху вся семья собирается вместе и читает истории об убийствах. Они вместе гадают, кто же убийца в этой детективной истории, кому это было выгодно и так далее. 3. Германия: танцев не будет

Согласно немецкой традиции Tanzverbot (дословно «танцы запрещены») в Страстную пятницу в 13 из 16 немецких земель запрещено танцевать. Этот запрет восходит корнями к пуританским лютеранам, которые, как известно, не отличались любовью к развлечениям. На посетителей модных клубов Берлина эта традиция, видимо, не распространяется. 4. Чехия: «порка» женщин вербой

Только подумайте, какие бедные чешские женщины! Согласно одной из самых странных пасхальных традиций, в Чехии на Пасху мужчины должны отхлестать женщин специальными пасхальными кнутами из вербы. В обмен на удар женщины дарят мужчинам (незнакомым, заметьте) крашеное яйцо или горстку монет — в качестве благодарности за удар. Необычный знак благодарности, не правда ли?

Верба – это первое дерево, распускающееся весной, поэтому считается, что этот ритуал дарует плодородие и жизненную силу. Сегодня традиция имеет скорее символическое значение: никакой порки больше нет, все действия больше напоминают «нежные поглаживания». Но все-таки лучше мы останемся верными своей традиции яичных боев. 5. Финляндия: понаблюдаем, как растет травка

Пасхальная традиция Финляндии, возможно, покажется вам неинтересной и даже скучной, но, тем не менее, это своего рода причудливая ода весне. Вы когда-нибудь пробовали смотреть, как растёт трава? А финны делают это из года в год. Дети сажают траву в небольшие контейнеры, а затем садятся и наблюдают, как она прорастает. Как же они радуются, когда первые стебельки пробиваются наружу! После они украшают травку крашеными яйцами и пасхальными зайцами — финскими символами плодородия. 6. Венгрия: поливальный понедельник

В жаркий летний день мы не против пообливаться водой, но вот пасхальная традиция Венгрии куда более «экстремальная». На Пасху венгры обливают женщин холодной водой из ведер. Конечно, сегодня это происходит по полному согласию последних. Ради такого девушки даже надевают национальные костюмы и выходят на улицу, где их уже поджидают «злоумышленники» с ведрами. Считается, что таким образом девушки никогда не «завянут», т.е. всегда будут оставаться молодыми и красивыми. 7. Польша: Сюда-баба

В польском городе Краков и его окрестностях в понедельник после Пасхи происходит обряд со странным названием Сюда-баба. Один из парней переодевается женщиной, измазывает лицо сажей и ходит по домам горожан, пытаясь испачкать хозяев и, особенно, их детей. А краковчане, к которым зашла эта странная «баба» со спутниками, вместо того, чтобы прогнать гостей, угощают их сладостями. Считается, что Сюда-баба прогоняет зиму, которая убегает, испугавшись ее страшного вида. 8. Испания: пасхальные «аллилуйи»

В испанском городе Эльче на Пасху устраивают большой костюмированный парад, в котором так или иначе принимают участие практически все жители города. Кто-то марширует под бой барабанов по улицам, а кто-то стоит вдоль маршрута процессии и бросает в воздух так называемые «аллилуйи» – небольшие листики бумажек с изображениями на христианскую тему, молитвами, цитатами из Библии и личными просьбами к Богу. 9. Кипр: пасхальный костер

На центральных площадях городов Кипра в пасхальную ночь устраиваются праздничные гуляния, центром которых является огромный костер из дров и хлама, снесенного сотнями жителей этих населенных пунктов. Часто пламя становится настолько большим, что оно превращается в угрозу для расположенных рядом домов, а погасить его может только пожарная служба. 10. Дания: собираем сладости