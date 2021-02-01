Парень снял видео, и оно стало невероятно популярным. Понадобилось всего лишь помочь незнакомке
Тиктокер опубликовал в своём аккаунте видео, и оно стало одним из самых популярных на его страничке. Ведь люди в очередной раз убедились, что не все герои носят плащи.
Пользователь TikTok Брэндон Роберт обычно снимает комедийные ролики, но в этот раз 22-летний парень поделился нетипичным для себя контентом. Молодой человек помог девушке, которая оказалась в затруднительном положении.
«Там какой-то странный мужчина в магазине причиняет девушке неудобства. Я собираюсь притвориться, что знаю её», – сообщил в начале видео Роберт.
Фото: tiktok.com/@thebrandonrobert
После этого парень подошёл к незнакомке и завёл обычный разговор.
– Боже мой, привет, как твои дела?
– Хорошо, а как твои?
– Хорошо. Моя тётя здесь, ты не хочешь...
– О, правда? Тётя Клэр?
– Да, тётя Клэр.
– Пошли.
Едва они отошли от мужчины, как девушка поблагодарила блогера за помощь. Незнакомка пояснила, что этот человек предлагал поехать к нему домой. Брэндон сказал, что решил вмешаться, поскольку ему показалось, что незнакомец трогал девушку. Собеседница Роберта подтвердила его догадки.
Фото: instagram.com/thebrandonrobert
Видео набрало более 20 миллионов просмотров. В комментариях девушки поблагодарили блогера за его поступок. По словам пользовательниц соцсети, время от времени попадаются мужчины, которые не принимают отказ до тех пор, пока не вмешается другой парень.
Кстати, иногда избавиться от нежелательного внимания можно простым окрашиванием волос. Девушка на себе ощутила разницу отношения людей к блондинкам и брюнеткам – здесь подробнее.