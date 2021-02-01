Парень снял видео, и оно стало невероятно популярным. Понадобилось всего лишь помочь незнакомке

Тиктокер опубликовал в своём аккаунте видео, и оно стало одним из самых популярных на его страничке. Ведь люди в очередной раз убедились, что не все герои носят плащи.

Пользователь TikTok Брэндон Роберт обычно снимает комедийные ролики, но в этот раз 22-летний парень поделился нетипичным для себя контентом. Молодой человек помог девушке, которая оказалась в затруднительном положении.

«Там какой-то странный мужчина в магазине причиняет девушке неудобства. Я собираюсь притвориться, что знаю её», – сообщил в начале видео Роберт.