Чтобы не ходить дважды. Собака научилась носить во рту сразу шесть мячей

Золотистый ретривер, который побил мировой рекорд по заполнению пасти теннисными мячами, с горечью обнаружил, что его невероятные усилия были записаны как «неофициальное достижение», хотя есть видеозапись. Несмотря на размещённые в Instagram доказательства его мастерства, достойного мирового рекорда, строгие правила оформления документов, установленные людьми, работающими над Книгой рекордов Гиннеса, говорят о том, что он еще не выполнил требования для официального признания.

Фото: instagram.com/finnyboymolloy

Как сообщает Daily Mirror, питомца зовут Финли, ему шесть лет. Он может держать во рту шесть теннисных мячей. Ни одна другая собака не способна на такое, поэтому Финли можно считать бесспорным чемпионом мира. Официальный мировой рекорд тоже принадлежит золотистому ретриверу – Оги, который в 2003 году справился с пятью мячами. По информации издания Democrat and Chronicle, Финли живет в Нью-Йорке со своими хозяевами Чери и Робом Моллоу. Когда питомцу исполнилось два года, Моллоу поняли, что пёс сможет побить рекорд.

Фото: instagram.com/finnyboymolloy

Первые три или четыре мяча легко помещаются в пасть собаки, а вот оставшиеся Финли заталкивает лапами. После этого щеки питомца растягиваются, как у хомяка. Когда пёс удерживает в пасти все шесть мячей, он гордо виляет хвостом и пытается привлечь к себе внимание.

Фото: instagram.com/finnyboymolloy

Все началось с того, что питомец пытался собрать как можно больше теннисных мячей на заднем дворе. Собака научилась удерживать в пасти сразу пять мячей, а затем перешла к шести.

Фото: instagram.com/finnyboymolloy