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Сразу и не разглядишь. 15 оптических иллюзий, которые заставят улыбнуться

10 февраля 2020 12:50
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Кто не любит оптические иллюзии? Кажется, что это всегда забавно, а ещё нужно проявить определённую ловкость, чтобы запечатлеть такой момент и показать другим людям. Пользователи Reddit решили создать отдельную тему, где они делятся такими смешными изображениями. 

Мы собрали 15 фотографий, которые показались нам самыми интересными. Проверьте себя, сколько раз вы попадётесь, прежде чем увидите реальное положение дел на снимке? 

Сразу и не разглядишь. 15 оптических иллюзий, которые заставят улыбнуться-1

Фото: reddit.com/user/niitq 

Сразу и не разглядишь. 15 оптических иллюзий, которые заставят улыбнуться-3

Фото: reddit.com/user/wowsuchwows 

Сразу и не разглядишь. 15 оптических иллюзий, которые заставят улыбнуться-5

Фото: reddit.com/user/romulan267 

Сразу и не разглядишь. 15 оптических иллюзий, которые заставят улыбнуться-7

Фото: reddit.com/user/Star4ucker 

Сразу и не разглядишь. 15 оптических иллюзий, которые заставят улыбнуться-9

Фото: reddit.com/user/albanianflag 

Сразу и не разглядишь. 15 оптических иллюзий, которые заставят улыбнуться-11

Фото: страница пользователя ресурса reddit.com 

Сразу и не разглядишь. 15 оптических иллюзий, которые заставят улыбнуться-13

Фото: страница пользователя ресурса reddit.com 

Сразу и не разглядишь. 15 оптических иллюзий, которые заставят улыбнуться-15

Фото: reddit.com/user/orc19socc3r 

Сразу и не разглядишь. 15 оптических иллюзий, которые заставят улыбнуться-17

Фото: reddit.com/user/Crazyman2450 

Сразу и не разглядишь. 15 оптических иллюзий, которые заставят улыбнуться-19

Фото: reddit.com/user/Cezkarma 

Сразу и не разглядишь. 15 оптических иллюзий, которые заставят улыбнуться-21

Фото: reddit.com/user/geovannagalvao 

Сразу и не разглядишь. 15 оптических иллюзий, которые заставят улыбнуться-23

Фото: reddit.com/user/gregneubauer 

Сразу и не разглядишь. 15 оптических иллюзий, которые заставят улыбнуться-25

Фото: reddit.com/user/whateverusayidc 

Сразу и не разглядишь. 15 оптических иллюзий, которые заставят улыбнуться-27

Фото: reddit.com/user/Gaulx92 

Сразу и не разглядишь. 15 оптических иллюзий, которые заставят улыбнуться-29

Фото: reddit.com/user/Necrojerk 

А ещё у нас есть фотография с оптической иллюзией, которая достойна отдельного внимания.

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# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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