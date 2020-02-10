Сразу и не разглядишь. 15 оптических иллюзий, которые заставят улыбнуться
Кто не любит оптические иллюзии? Кажется, что это всегда забавно, а ещё нужно проявить определённую ловкость, чтобы запечатлеть такой момент и показать другим людям. Пользователи Reddit решили создать отдельную тему, где они делятся такими смешными изображениями.
Мы собрали 15 фотографий, которые показались нам самыми интересными. Проверьте себя, сколько раз вы попадётесь, прежде чем увидите реальное положение дел на снимке?
Фото: reddit.com/user/niitq
Фото: reddit.com/user/wowsuchwows
Фото: reddit.com/user/romulan267
Фото: reddit.com/user/Star4ucker
Фото: reddit.com/user/albanianflag
Фото: страница пользователя ресурса reddit.com
Фото: страница пользователя ресурса reddit.com
Фото: reddit.com/user/orc19socc3r
Фото: reddit.com/user/Crazyman2450
Фото: reddit.com/user/Cezkarma
Фото: reddit.com/user/geovannagalvao
Фото: reddit.com/user/gregneubauer
Фото: reddit.com/user/whateverusayidc
Фото: reddit.com/user/Gaulx92
Фото: reddit.com/user/Necrojerk
А ещё у нас есть фотография с оптической иллюзией, которая достойна отдельного внимания.
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