20 июля – День дневного сна. Рассказываем, чем ещё известен этот день в истории

20 июля отмечается Международный день шахмат. Этот праздник проводится по решению FIDE – Международной шахматной федерации, основанной в этот день в 1924 году. Шахматы – одна из древнейших интеллектуальных и культурных игр, сочетающая в себе спорт, научное мышление и элементы искусства. Особенно ценно, что в шахматы могут играть все, преодолевая языковые барьеры, а также различия в возрасте, поле, физических возможностях или социальном положении. Это глобальная игра, которая поощряет справедливость и взаимное уважение. По данным FIDE, сегодня шахматы как вид спорта признаны в 107 странах. В них играют десятки миллионов человек на всех континентах, и в среднем каждый день проводится более 60 миллионов игр.
20 июля 1969 года человек впервые ступил на поверхность Луны. В этот день состоялась посадка на спутник Земли запущенного 16 июля с мыса Кеннеди пилотируемого модуля космического корабля «Аполлон-11». Нил Армстронг стал первым человеком, высадившимся на Луну. «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества», – сказал Армстронг, ступив на лунную поверхность. Астронавты провели фотографирование лунной поверхности, собрали лунные образцы, и 24 июля они вернулись на Землю.
Сегодня отмечается необычный праздник – День дневного сна. Если вам иногда хочется вздремнуть днем, в этом нет ничего предосудительного и плохого. Ученые выяснили, что даже пятиминутный сон может положительно повлиять на наши умственные способности. Помимо снижения сонливости, он укрепляет память, улучшает настроение, работоспособность и некоторые функции организма, а также благотворно сказывается на эмоциональной стабильности. Но хоть регулярный дневной сон и помогает сохранить острый ум до старости, врачи советуют им не злоупотреблять. Дремать днем рекомендуется не больше получаса, а просыпаться не позже 4 часов вечера. В противном случае можно встать с головной болью и в подавленном состоянии.
Международный день торта, посвященный дружбе и миру между людьми, странами и народами, отмечают 20 июля. Страны, принявшие участие в первом праздновании Дня торта в 2011 году, стали основоположниками международного праздника – это Беларусь, Россия, Украина, Молдова, Азербайджан, Грузия, Армения, Израиль и США. В этот день был испечен первый в мире коллективный многонациональный миротворческий торт – в его приготовлении приняли участие многие люди из этих стран, которые присылали фотографии приготовленных ими тортов на сайт праздника. Затем параметры всех изделий были суммированы, и границы коллективного миротворческого торта охватили Европу, Азию, Америку и Ближний Восток. С тех пор День торта стал ежегодной сладкой традицией, а количество участников из разных стран все увеличивается. Принять участие в празднике может любой желающий, вне зависимости от кулинарных способностей, возраста и страны проживания, ведь торт – это символ добра, любви, объединения людей, поэтому в рамках праздника его можно не только испечь, но и нарисовать, слепить, связать, создать из любых материалов, какие попадутся под руку. Главное, чтобы он порадовал и вас, и окружающих.
Пусть вам этот день запомнится чем-то хорошим!