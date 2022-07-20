20 июля – День дневного сна. Рассказываем, чем ещё известен этот день в истории

Международный день шахмат

20 июля отмечается Международный день шахмат. Этот праздник проводится по решению FIDE – Международной шахматной федерации, основанной в этот день в 1924 году. Шахматы – одна из древнейших интеллектуальных и культурных игр, сочетающая в себе спорт, научное мышление и элементы искусства. Особенно ценно, что в шахматы могут играть все, преодолевая языковые барьеры, а также различия в возрасте, поле, физических возможностях или социальном положении. Это глобальная игра, которая поощряет справедливость и взаимное уважение. По данным FIDE, сегодня шахматы как вид спорта признаны в 107 странах. В них играют десятки миллионов человек на всех континентах, и в среднем каждый день проводится более 60 миллионов игр. 20 июля 1969 года человек впервые ступил на поверхность Луны

20 июля 1969 года человек впервые ступил на поверхность Луны. В этот день состоялась посадка на спутник Земли запущенного 16 июля с мыса Кеннеди пилотируемого модуля космического корабля «Аполлон-11». Нил Армстронг стал первым человеком, высадившимся на Луну. «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества», – сказал Армстронг, ступив на лунную поверхность. Астронавты провели фотографирование лунной поверхности, собрали лунные образцы, и 24 июля они вернулись на Землю.

Сегодня отмечается необычный праздник – День дневного сна. Если вам иногда хочется вздремнуть днем, в этом нет ничего предосудительного и плохого. Ученые выяснили, что даже пятиминутный сон может положительно повлиять на наши умственные способности. Помимо снижения сонливости, он укрепляет память, улучшает настроение, работоспособность и некоторые функции организма, а также благотворно сказывается на эмоциональной стабильности. Но хоть регулярный дневной сон и помогает сохранить острый ум до старости, врачи советуют им не злоупотреблять. Дремать днем рекомендуется не больше получаса, а просыпаться не позже 4 часов вечера. В противном случае можно встать с головной болью и в подавленном состоянии. Международный день торта