Зачем вы так делаете? Действия, за которые не нужно оправдываться
Порой общество слишком сильно на нас влияет, заставляя испытывать чувства стыда или вины за вполне обычные и нормальные поступки. В этой статье мы расскажем вам о пяти вещах, за которые не стоит оправдываться и извиняться.
За то, что мы показываем свои эмоции
Показывать свои эмоции – нормально. Если вам весело – веселитесь, если грустно – грустите. Не стоит бояться осуждения от других, не нужно скрывать свои слёзы за маской радости.
С проблемой в проявлении своих эмоций часто сталкиваются мужчины. Ведь «будущих защитников» заставляют прятать свои чувства, оправдывая такое действие фразой «ты же мужик». Однако настоящая сила человека не в том, чтобы спрятать свои эмоции, а в том, чтобы их принять и не стесняться показывать.
Фото: pixabay.com / кадр из аниме-сериала «Моя геройская академия»
За то, что проводим всё свободное время дома
Далеко не каждый любит большие компании и шумные вечеринки. Если вы такой человек, то наверняка не раз слышали упрёки от своих знакомых, что, мол, «тухнете дома».
Однако желание провести время с самим с собой в тишине и покое – это не признак скучного человека. Каждый проводит свободное время так, как он хочет. Поэтому не стоит поддаваться влиянию окружающих и идти куда-то только потому, что так делают все.
За то, что у нас есть проблемы
Наши проблемы – это не какое-то наказание свыше, а просто трудности, с которыми сталкивается каждый человек. Это не делает нас хуже. Проблемы – это нормально. Ведь все трудности – это жизненный опыт, который закаляет нас и помогает стать сильнее.
За то, что чего-то не знаем
Наверное, практически каждый сталкивался с ситуацией, когда казалось, что все вокруг знают о том, о чём вы впервые услышали. Например, вопрос нового знакомого, читали ли вы труды Твардовского, может загнать вас в тупик. Чтобы не казаться глупым, многие предпочитают в подобной ситуации солгать. Однако это неправильно. Нет ничего страшного в том, что вы чего-то не знаете. Как говорил Платон: «Круглое невежество – не самое большое зло: накопление плохо усвоенных знаний намного хуже».
За то, что не так успешны, как другие
Важно понять одну вещь: мы никому ничего не должны. Мы не обязаны быть лучше кого-то просто потому, что другому так хочется. Вы имеете право работать там, где вам нравится, и на той должности, которая вас устраивает. Далеко не всем важно открыть жизнь на Марсе или изобрести лекарство от всех болезней. И это нормально.
Важно понимать, что мы такие, какие есть. Поэтому не стоит прятать себя настоящего за маской, подходящей под стандарты общества.
Каждый заслуживает своего счастья, независимо от его знаний, жизненного опыта и характера. А узнать, как стать более счастливым, вы можете здесь.