Зачем вы так делаете? Действия, за которые не нужно оправдываться

Порой общество слишком сильно на нас влияет, заставляя испытывать чувства стыда или вины за вполне обычные и нормальные поступки. В этой статье мы расскажем вам о пяти вещах, за которые не стоит оправдываться и извиняться. За то, что мы показываем свои эмоции Показывать свои эмоции – нормально. Если вам весело – веселитесь, если грустно – грустите. Не стоит бояться осуждения от других, не нужно скрывать свои слёзы за маской радости. С проблемой в проявлении своих эмоций часто сталкиваются мужчины. Ведь «будущих защитников» заставляют прятать свои чувства, оправдывая такое действие фразой «ты же мужик». Однако настоящая сила человека не в том, чтобы спрятать свои эмоции, а в том, чтобы их принять и не стесняться показывать.

Фото: pixabay.com / кадр из аниме-сериала «Моя геройская академия»

За то, что проводим всё свободное время дома Далеко не каждый любит большие компании и шумные вечеринки. Если вы такой человек, то наверняка не раз слышали упрёки от своих знакомых, что, мол, «тухнете дома». Однако желание провести время с самим с собой в тишине и покое – это не признак скучного человека. Каждый проводит свободное время так, как он хочет. Поэтому не стоит поддаваться влиянию окружающих и идти куда-то только потому, что так делают все.

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За то, что у нас есть проблемы Наши проблемы – это не какое-то наказание свыше, а просто трудности, с которыми сталкивается каждый человек. Это не делает нас хуже. Проблемы – это нормально. Ведь все трудности – это жизненный опыт, который закаляет нас и помогает стать сильнее.

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За то, что чего-то не знаем Наверное, практически каждый сталкивался с ситуацией, когда казалось, что все вокруг знают о том, о чём вы впервые услышали. Например, вопрос нового знакомого, читали ли вы труды Твардовского, может загнать вас в тупик. Чтобы не казаться глупым, многие предпочитают в подобной ситуации солгать. Однако это неправильно. Нет ничего страшного в том, что вы чего-то не знаете. Как говорил Платон: «Круглое невежество – не самое большое зло: накопление плохо усвоенных знаний намного хуже». За то, что не так успешны, как другие Важно понять одну вещь: мы никому ничего не должны. Мы не обязаны быть лучше кого-то просто потому, что другому так хочется. Вы имеете право работать там, где вам нравится, и на той должности, которая вас устраивает. Далеко не всем важно открыть жизнь на Марсе или изобрести лекарство от всех болезней. И это нормально.

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