«Он за всё платил моими деньгами». Супермодель потратила все сбережения и вынуждена жить на улице

Новости Испании. Испанская супермодель 1980-ых оказалась на улице из-за неудачного брака. Теперь 57-летняя Настасья Урбано ночует у друзей или в фойе банков. Как сообщает Daily Mail, Настасья начала свою модельную карьеру в Барселоне. Время шло, и девушка набирала известность. Находясь на пике популярности, Урбано попала на обложку журнала Vogue, была лицом Revlon и участвовала в рекламной кампании Yves Saint Lauren. В 20 лет девушка переехала из Испании в Нью-Йорк, где подписала контракт с агентством Ford Models.

Фото: CEN

«Я снималась во всех журналах, меня любили все. За год я получала миллион долларов, работая около двадцати дней. Так продолжалось три или четыре года. Однажды я ужинала с Джеком Николсоном, на следующий день с Энди Уорхолом или даже Романом Полански. У меня было всё, я жила как королева», – рассказала Настасья. Жизнь Урбано изменилась после встречи с будущим мужем, который позже стал отцом двух её детей. Мужчина хотел жить на широкую ногу, а Настасья не могла ему в этом отказать.

Фото: CEN

«Он за всё платил моими деньгами. Через два дня после нашего знакомства он захотел, чтобы я купила ему BMW, и я, как дура, подписала чек. Я была влюблена...», – вспомнила о былом женщина. Всё закончилось тем, что Настасью выселили из нескольких квартир и домов, поскольку она не могла их оплачивать. Сейчас бывшей модели приходится ночевать у друзей или в фойе банков, автоматические двери которых дают клиентам круглосуточный доступ к банкоматам.

Фото: instagram.com/nastasiaurbano

«Я хочу жить, а не просто выживать. Я устала выживать и просить денег. Люди, окружавшие меня, ушли, все ушли. И я не удивлена», – говорит Урбан. Женщина добавила, что хочет, чтобы её дети видели её другой, хочет измениться и наладить свою жизнь, чтобы её дети могли гордиться своей матерью. Другие модели, узнав о бедственном положении бывшей коллеги, очень удивились и захотели что-нибудь сделать для неё. Многие готовы оказать Настасье материальную помощь, а некоторые надеются найти для неё новую работу.

Фото: instagram.com/nastasiaurbano