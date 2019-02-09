«Он за всё платил моими деньгами». Супермодель потратила все сбережения и вынуждена жить на улице
Новости Испании. Испанская супермодель 1980-ых оказалась на улице из-за неудачного брака. Теперь 57-летняя Настасья Урбано ночует у друзей или в фойе банков.
Как сообщает Daily Mail, Настасья начала свою модельную карьеру в Барселоне. Время шло, и девушка набирала известность. Находясь на пике популярности, Урбано попала на обложку журнала Vogue, была лицом Revlon и участвовала в рекламной кампании Yves Saint Lauren. В 20 лет девушка переехала из Испании в Нью-Йорк, где подписала контракт с агентством Ford Models.
«Я снималась во всех журналах, меня любили все. За год я получала миллион долларов, работая около двадцати дней. Так продолжалось три или четыре года. Однажды я ужинала с Джеком Николсоном, на следующий день с Энди Уорхолом или даже Романом Полански. У меня было всё, я жила как королева», – рассказала Настасья.
Жизнь Урбано изменилась после встречи с будущим мужем, который позже стал отцом двух её детей. Мужчина хотел жить на широкую ногу, а Настасья не могла ему в этом отказать.
«Он за всё платил моими деньгами. Через два дня после нашего знакомства он захотел, чтобы я купила ему BMW, и я, как дура, подписала чек. Я была влюблена...», – вспомнила о былом женщина.
Всё закончилось тем, что Настасью выселили из нескольких квартир и домов, поскольку она не могла их оплачивать. Сейчас бывшей модели приходится ночевать у друзей или в фойе банков, автоматические двери которых дают клиентам круглосуточный доступ к банкоматам.
Фото: instagram.com/nastasiaurbano
«Я хочу жить, а не просто выживать. Я устала выживать и просить денег. Люди, окружавшие меня, ушли, все ушли. И я не удивлена», – говорит Урбан.
Женщина добавила, что хочет, чтобы её дети видели её другой, хочет измениться и наладить свою жизнь, чтобы её дети могли гордиться своей матерью.
Другие модели, узнав о бедственном положении бывшей коллеги, очень удивились и захотели что-нибудь сделать для неё. Многие готовы оказать Настасье материальную помощь, а некоторые надеются найти для неё новую работу.
Фото: instagram.com/nastasiaurbano
Стоит отметить, что иногда модели находят себе работу в совершенно иных сферах. Например, бывшая модель журнала Playboy посвятила свою жизнь раскрытию преступлений. Когда Лоис Гибсон был 21 год, на неё напали, но ей удалось спастись. После этого женщина стала криминалистом и начала составлять фотороботы подозреваемых.
По её эскизам раскрыто более тысячи преступлений – здесь подробнее.