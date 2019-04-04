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Что будет после II Европейских игр с павильоном для питания участников

04 апреля 2019 09:39
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Для питания участников II Европейских игр строится специальный павильон. Как он будет эксплуатироваться после проведения соревнований, узнали у заместителя председателя Мингорисполкома в программе «Большой город».

Артём Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Город приобрёл объект, на территории города появится фундаментальное строительство. Это не временный павильон, это павильон, которые в последующем будет очень активно представлен именно в спортивной тематике. Мы его адаптируем к Школе по фигурному катанию, на ту базу, на которой и находилась наша спортивная Школа олимпийского резерва по фигурному катанию. Она и вернётся, только эта база будет ещё и расширена, путём того, что оборудование, которое было использовано в процессе приготовления пищи спортсменам, будет передано в объекты социального направления. Это объект образования, социальной защиты, здравоохранения и после этого демонтажа данного оборудования сам павильон будет использоваться как спортивный объект.

Что будет после II Европейских игр с павильоном для питания участников -1

# Европейские игры # калейдоскоп # Артем Цуран # Фотофакт # Игры

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