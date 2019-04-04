Тело актёра Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию

Новости России. Тело актера Алексея Булдакова отправили в Россию.

По информации РИА Новости со ссылкой на посольство в Улан-Баторе, актер скончался в ночь на среду в Монголии.

Ранее стало известно, что причиной смерти народного артиста России стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова (читать далее).

Дата и время прощания с Алексеем Булдаковым, которое пройдет в Доме кино, будут названы позже.

Актеру было 68 лет.

На его счету роли в театре и кино, но настоящая народная любовь пришла к Булдакову после роли генерала Иволгина в фильмах «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки».