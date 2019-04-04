Анфиса Чехова: он ждал её 5 лет, а посетительницы зачем-то оставляли свои прядки волос

«Местный гончар в начале 70-х без памяти влюбился в одну француженку. Ей пришлось уехать к себе на Родину, но перед отъездом она оставила ему на память прядь своих волос с обещанием вернуться», – начала рассказывать Чехова.

Мужчина пять лет ждал свою возлюбленную. Посетительницам магазина гончар говорил о своей любимой, которая уехала во Францию, обещала вернуться, но годы идут, а она не возвращается. Позже выяснилось, что та девушка благополучно вышла замуж.

Растроганные посетительницы в качестве поддержки оставляли пряди волос, сопровождая их своими фотографиями и номерами телефонов. Так у горшечника накопились пять миллионов образцов волос.

Размышляя о том, что с этим богатством делать, мужчина решил создать музей волос. Разместил он его в пещере. В 1998 году музей волос попал в Книгу рекордов Гиннеса.

«Что интересно, самой первой пряди, оставленной девушкой, найти невозможно, потому что новая жена гончара сделала всё, что бы и прядка, и волосы первой возлюбленной её мужа куда-то затерялись», – упомянула Анфиса.

Кстати, с гончаром всё хорошо. У него есть супруга и три дочери, а с той француженкой он всё ещё общается, но уже как друг. Эту историю российской телеведущей рассказал работник магазина по производству керамических изделий и музея волос.