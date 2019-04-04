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Анфиса Чехова: он ждал её 5 лет, а посетительницы зачем-то оставляли свои прядки волос

04 апреля 2019 08:21
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Новости России. Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова поделилась трогательной историей о неразделённой любви жителя Каппадокии (Турция).  

«Местный гончар в начале 70-х без памяти влюбился в одну француженку. Ей пришлось уехать к себе на Родину, но перед отъездом она оставила ему на память прядь своих волос с обещанием вернуться», – начала рассказывать Чехова.  

Анфиса Чехова: он ждал её 5 лет, а посетительницы зачем-то оставляли свои прядки волос-1

Фото: instagram.com/achekhova  

Мужчина пять лет ждал свою возлюбленную. Посетительницам магазина гончар говорил о своей любимой, которая уехала во Францию, обещала вернуться, но годы идут, а она не возвращается. Позже выяснилось, что та девушка благополучно вышла замуж.  

Растроганные посетительницы в качестве поддержки оставляли пряди волос, сопровождая их своими фотографиями и номерами телефонов. Так у горшечника накопились пять миллионов образцов волос.  

Размышляя о том, что с этим богатством делать, мужчина решил создать музей волос. Разместил он его в пещере. В 1998 году музей волос попал в Книгу рекордов Гиннеса.  

«Что интересно, самой первой пряди, оставленной девушкой, найти невозможно, потому что новая жена гончара сделала всё, что бы и прядка, и волосы первой возлюбленной её мужа куда-то затерялись», – упомянула Анфиса.  

Кстати, с гончаром всё хорошо. У него есть супруга и три дочери, а с той француженкой он всё ещё общается, но уже как друг. Эту историю российской телеведущей рассказал работник магазина по производству керамических изделий и музея волос.  

Анфиса Чехова: он ждал её 5 лет, а посетительницы зачем-то оставляли свои прядки волос-4

Фото: instagram.com/achekhova  

Осенью 2018 года мы рассказывали истории звёздных пар. Например, как Кристиан Бэйл повстречался со своей суженой.  

Как познакомились и влюбились ещё одиннадцать звёздных пар – можно узнать здесь.  

# Необычное # калейдоскоп # Анфиса Чехова

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