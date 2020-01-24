Датская теннисистка Каролина Возняцки завершила спортивную карьеру

Новости Дании. Первая ракетка Дании Каролина Возняцки объявила о завершении спортивной карьеры.

Ещё в декабре 2019 года теннисистка сказала, что ей пришла пора оставить теннис и заняться другими делами.

«Я профессионально играю с 15 лет. За это время я прожила первую удивительную главу своей жизни. С 30 одиночными титулами WTA, рейтингом первой ракетки мира на протяжении 71 недели, победой на итоговом турнире WTA, тремя Олимпиадами, где несла флаг моей родной Дании, победой в Australian Open-2018 – я достигла на корте всего, о чём только могла мечтать», – написала Возняцки на своей странице в Instagram.