Датская теннисистка Каролина Возняцки завершила спортивную карьеру
Новости Дании. Первая ракетка Дании Каролина Возняцки объявила о завершении спортивной карьеры.
Ещё в декабре 2019 года теннисистка сказала, что ей пришла пора оставить теннис и заняться другими делами.
«Я профессионально играю с 15 лет. За это время я прожила первую удивительную главу своей жизни. С 30 одиночными титулами WTA, рейтингом первой ракетки мира на протяжении 71 недели, победой на итоговом турнире WTA, тремя Олимпиадами, где несла флаг моей родной Дании, победой в Australian Open-2018 – я достигла на корте всего, о чём только могла мечтать», – написала Возняцки на своей странице в Instagram.
Фото: instagram.com/carowozniacki
Каролина пояснила, что теперь у неё есть другие цели в жизни, более важные, чем теннис. Летом 2019 года датчанка вышла замуж, и она хочет больше внимания уделять семье, хочет путешествовать и повышать осведомлённость людей о ревматоидном артрите.
Фото: instagram.com/carowozniacki
Спортсменка предупредила, что оставит корт после Открытого чемпионата Австралии, а также добавила, что это никак не связано с её здоровьем. И 24 января, после поражения в третьем круге (5:7, 6:3, 5:7), Возняцки подтвердила своё решение завершить спортивную карьеру.
Фото: instagram.com/carowozniacki
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