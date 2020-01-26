Девочка сделала себе макияж и поставила отца в неловкое положение

Автор публикации пояснил , что его дитя воспользовалось блеском. Мужчина также добавил, что ему очень повезло, ведь сделай девочка это не в субботу, то в учреждении образования воспитатели почти наверняка сообщили бы об увиденном в службу защиты детей.

Пользователь Reddit показал снимок, на котором его 3-летняя дочка сделала себе макияж. Такой вид ребёнка может насторожить.

В комментариях пользователи сказали, что сначала ожидали прочитать грустную историю и были очень рады, когда поняли, что это просто детская шалость.

А вот когда ребёнок подрастёт, то и забот у отца станет больше. Недавно мы рассказывали об одном случае, когда папа девушки составил список вопросов для её молодого человека.