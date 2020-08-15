Чем можно заняться, когда нечего делать? Семь приветов из прошлого

Давайте вернёмся в прошлое. Представьте времена, когда не было под рукой телефона, дома не ждал компьютер и даже приставки ещё не существовали. Людям приходилось развлекаться иначе. В основном, конечно, они читали книги, работали, дети играли на улице и так далее.

Но чем можно было заняться, если ты находишься дома? На самом деле, вариантов больше, чем может показаться на первый взгляд. Но часто для этого времяпрепровождения нужен был компаньон. Итак, семь игр, которыми можно развлечь себя без видеоигр и телевидения.

Твистер

Нужны минимум три человека. Двое будут играть, а третий – судить. Правила просты – нужно помещать конечность на круг того цвета, который называет судья после вращения стрелки. Кто не смог это сделать и упал – проиграл.

Игра предназначена для людей, которые не против близких социальных контактов. Людям, которые крайне ценят своё личное пространство, играть в твистер не рекомендуется, поскольку в данном занятии предполагается довольно близкий контакт с оппонентом.