Чем можно заняться, когда нечего делать? Семь приветов из прошлого
Давайте вернёмся в прошлое. Представьте времена, когда не было под рукой телефона, дома не ждал компьютер и даже приставки ещё не существовали. Людям приходилось развлекаться иначе. В основном, конечно, они читали книги, работали, дети играли на улице и так далее.
Но чем можно было заняться, если ты находишься дома? На самом деле, вариантов больше, чем может показаться на первый взгляд. Но часто для этого времяпрепровождения нужен был компаньон. Итак, семь игр, которыми можно развлечь себя без видеоигр и телевидения.
Твистер
Нужны минимум три человека. Двое будут играть, а третий – судить. Правила просты – нужно помещать конечность на круг того цвета, который называет судья после вращения стрелки. Кто не смог это сделать и упал – проиграл.
Игра предназначена для людей, которые не против близких социальных контактов. Людям, которые крайне ценят своё личное пространство, играть в твистер не рекомендуется, поскольку в данном занятии предполагается довольно близкий контакт с оппонентом.
Фото: instagram.com/dachnikispb
Домино
Нужны минимум два игрока. Они берут себе по 7 костяшек, а остальные оставляют в «банке». Затем начинает тот игрок, у кого есть 1 и 1 или другое аналогичное сочетание. Далее костяшки соединяются сторонами с одинаковым количеством точек. Если нет подходящей костяшки, приходится идти в банк и случайным образом брать её оттуда. Когда банка нет – игрок пропускает ход. Побеждает тот, кто первым сбросит все свои костяшки.
Фото: instagram.com/glowsvit
Монополия
Пухленький тюлень, Ждун и лис. Пять игрушек, при виде которых рука тянется за кошельком
Иногда эта игра также называется «Бизнес». Нужны минимум два игрока. Игроки ставят фишки на стартовую зону и получают определённую сумму игровой наличности. Затем поочерёдно бросают игральную кость – кубик – и ходят. Попав на определённую зону, игрок либо выполняет условленные правила, либо покупает предприятие, если хватает денег. Второй игрок, попадая фишкой на уже купленное предприятие, должен платить налог. Проигрывает тот игрок, у которого заканчиваются деньги.
Фото: instagram.com/fantikovacats
Шахматы
И тут же шашки. Требуются два игрока. Игроки выбирают цвет, начинает тот, у кого белые фигуры. После этого игроки поочерёдно передвигают фигуры. В случае шахмат фигуры обладают разными вариантами передвижения, а основной целью является поставить мат королю. В шашках можно сделать обычные фигуры «дамками». Цель – полностью уничтожить шашки противника или запереть их.
Карты
Нужны минимум два человека. Стандартными колодами считают 36 и 54 карты. Вариантов игр так много, что перечислить все просто невозможно. Самыми известными играми являются «Покер», «Тысяча», «Дурак».
Пасьянс Маджонг
Игра предназначена для одного человека. Кости перемешиваются и случайным образом размещаются одна на другой. Иногда фишки выстраивают в виде красивых фигур. Далее нужно пошагово убирать по две одинаковые кости. Брать можно только те, на которых не расположены другие фишки, а также свободна правая или левая сторона.
Фото: instagram.com/shelemeh.e
Дженга
Минимальное количество игроков – 1. Есть различные усложнённые варианты этой игры, но чаще всего используется стандартный вариант. Из 48-60 блоков строится башня рядами 3 на 3, которые расположены перпендикулярно друг другу. Затем из башни вытягиваются блоки и кладутся наверх. Проигрывает тот игрок, в результате действий которого башня падает.
Фото: instagram.com/alyona_one_off
Ранее мы рассказывали о том, какие игрушки пользовались популярностью в 1990-ых. Почти наверняка у вас они тоже были – здесь подробности.