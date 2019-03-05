Чем будут кормить спортсменов во время II Европейских игр и где туристы смогут поесть в 7 утра?

Организация питания на любом международном событии, и особенно на спортивном – важнейшая составляющая. Перед стартом II Европейских игр в спортивную деревню заселятся без малого шесть тысяч атлетов. Для разработки изысканного, но здорового меню управление по организации питания фонда «Дирекции II Европейских игр» привлекло даже специалистов со всего мира.

Юлия Кравченко, начальник управления по организации питания фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

Главное вот именно в основной столовой – учесть состав белков, жиров и углеводов при организации вот этого спортивного питания. У нас на линии представлена как европейская кухня, так и национальная белорусская, азиатская. Мы делаем отдельно станции гриль-меню, отдельно станции пасты и пиццы. Также у нас являются основными требованиями – это вегетарианские и диетические блюда, и также конфессиональное питание – халяль и кошер, поэтому разнообразность блюд – порядка 250-270 в день.

Один из главных пунктов, на котором сконцентрировали внимание организаторы – пищевая безопасность. Чтобы вместе с едой в организм спортсменов намеренно или случайно не попал допинг, поможет освоение международных стандартов. Юлия Кравченко:

Прослеживаемость – от поля до вилки. Изначально у нас проводятся лабораторные исследования и отборы как у поставщиков, так и у всех операторов питания. Помимо этого, каждый оператор питания обязан будет по нашим договорным обязательствам предусматривать также хранение трёхсуточной пробы готовой продукции.

В отличие от участников Игр, гостям столицы придётся выбирать из многообразия кафе и ресторанов. Открытым остаётся вопрос: смогут ли иностранцы, любящие есть вне дома, найти в Минске завтрак в семь утра. Оказалось, помимо сетевого фастфуда, точек общепита, работающих в такую рань – на пальцах одной руки пересчитать удастся. Дмитрий Харитонов, арт-директор сети ресторанов:

У нас были такие заведения, которые работали с семи утра, мы потом ограничили режим работы, потому что вот это время – оно, вообще, нерентабельное с утра. Да люди приходят, но это пару человек, а у тебя задействован целый огромный механизм. Практически в каждом отеле есть предложение по завтракам и многие будут пользоваться именно гостиничным сервисом.

Сфера гостеприимства в Беларуси находится на высоком уровне. Поэтому в дополнительной подготовке персонала или перепрофилировании меню – нужды нет. Точек общепита в столице Синеокой – на любой вкус и кошелёк. Но удивить туристов всё же будет чем. Дмитрий Харитонов:

Мы хотим запустить одну концепцию «Гастромаркет» – это пространство нового поколения, микс национальных кухонь, можно так сказать, где гость может за пару минут переместиться из Европы куда-нибудь в Азию.