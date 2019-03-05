Традиции и обряды Масленицы

Блинами и зрелищными обрядами славяне встречают весну с древних времен. Кстати, Масленичная неделя уже в самом разгаре. И здесь, в Музее народной архитектуры и быта, по такому поводу своя праздничная программа.

Особенный ажиотаж возле столба с подарками. Чтобы не соскальзывать, организаторы советуют снимать обувь и майку. Вот, очередной человек-паук пробует забрать бесплатные сувениры.

Вадим Баранов, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

Раньше семьи создавали очень рано. Девушки в 16,17 и 18 уже выходили замуж. Тем, кто не создавал семью: парни, у которых ветер в голове гуляет, или девушки, которым никто не нравится, вешали колодку, чтобы быстрее брались за голову.

На протяжении всего дня несколько сотен гостей, которые приехали на Масленицу, проходят от одного обряда к другому в сопровождении наряженных героев. Уже бабка-повитуха сватала девушку. Сейчас танцуют краковяк.

Ассортимент блинов здесь не самый широкий. За штуку просят от 1,5 до 2,5 рублей. Очередь за главным символом праздника с каждой минутой становится только больше.