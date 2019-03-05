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Традиции и обряды Масленицы

05 марта 2019 07:29
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Блинами и зрелищными обрядами славяне встречают весну с древних времен. Кстати, Масленичная неделя уже в самом разгаре. И здесь, в Музее народной архитектуры и быта, по такому поводу своя праздничная программа.

Традиции и обряды Масленицы-1

Особенный ажиотаж возле столба с подарками. Чтобы не соскальзывать, организаторы советуют снимать обувь и майку. Вот, очередной человек-паук пробует забрать бесплатные сувениры.

Традиции и обряды Масленицы-4

Вадим Баранов, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:
Раньше семьи создавали очень рано. Девушки в 16,17 и 18 уже выходили замуж. Тем, кто не создавал семью: парни, у которых ветер в голове гуляет, или девушки, которым никто не нравится, вешали колодку, чтобы быстрее брались за голову.

Традиции и обряды Масленицы-7

На протяжении всего дня несколько сотен гостей, которые приехали на Масленицу, проходят от одного обряда к другому в сопровождении наряженных героев. Уже бабка-повитуха сватала девушку. Сейчас танцуют краковяк.

Традиции и обряды Масленицы-10

Ассортимент блинов здесь не самый широкий. За штуку просят от 1,5 до 2,5 рублей. Очередь за главным символом праздника с каждой минутой становится только больше.

Традиции и обряды Масленицы-13

Так называемые масленичные гуляния в течение недели пройдут по всей стране. В столице 9 марта праздничную эстафету подхватит каждый район города.

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