Тухачевский. Он шёл к власти по головам, менял жён и любовниц и прослыл демоном Гражданской войны

«История нас рассудит», – сказал один из персонажей Михаила Булгакова. Возможно, писатель это выражение где-то и позаимствовал. Суть не в этом. Важно то, что с этим не поспоришь. Со временем всё очищается и становится понятным, за какие бы стены, за какие бы грифы секретности не пряталось. Вчера тебя считали героем, а спустя годы могут назвать подлецом, как и наоборот. Михаил Тухачевский – легендарный советский военачальник, стратег, герой Гражданской, реформатор Красной Армии, гордость большевиков. И вдруг – враг народа, скорый суд и расстрел. Спустя 20 лет – полная реабилитация, он снова народный герой. Это такая упрощенная линия судьбы самого молодого советского маршала. Линия, которую начертила для него и миллионов людей рука Сталина. А какого Тухачевского открыл нам суд истории?

В этом человеке было намешано всего - любовь к Бетховену и безграничная жестокость, отвага и карьеризм, образованность и отсутствие моральных принципов. Хотя и был он дворянином по происхождению, но, как настоящий сын революции, не мучал себя излишним благородством. Его поступки что в те, что в наши времена, вряд ли могут найти оправдание у нормальных людей. Еще в детстве мальчик Миша так явно выражал своё негативное отношение к религии, что оскорблял этим близких. Будучи в школе юнкеров, издевался над младшими курсантами, не гнушался докладными записками начальству о неподобающем поведении сокурсников. Красавца-мужчину обожали женщины, а он этим охотно пользовался: с женами жил недолго, всегда имел связи «на стороне». Что можно думать о человеке, который, боясь за свою карьеру, отрекается от своей жены? После этого бедняга покончила с собой, а вдовец даже не пришел к могиле, поручив организацию похорон адъютанту. А ведь женщина прошла с ним все фронтовые лишения, была ему опорой. Вторая супруга ушла от Тухачевского, узнав о его романе на стороне и не простив измены. Третью он бросил сам, закрутив очередную любовь, на сей раз с женой товарища. Наш герой не брезговал ничем для достижения своих замыслов. Попав в 1915 году в плен, он с пятой попытки бежал. Но ради своей собственной свободы подставил своих товарищей.

Лев Толстой прокутил родной дом, орден отдал товарищу, а церковь обвинил в колдовстве. Каким человеком был гений?

Война меняет судьбы и характеры людей. Но не война сделала Тухачевского темной личностью, демоном. Ведь история знает немало военачальников, для которых офицерская честь и достоинство были мерилом, а не приложением к званию. Война только раскрыла образ этого человека. Он был болезненно честолюбив, жаждал власти и славы, и ради них шёл на всё. В Первую мировую подпоручик Тухачевский на передовой. Воюет, не жалея ни себя, ни солдат. За полгода в 1914-м офицер получает пять наград за личную храбрость. После бегства из плена он становится командиром роты в Семеновском полку. Впереди – карьерные перспективы. И революция им не может помешать. Он прощается с сослуживцами по царской армии и переходит на службу к большевикам. Уже в 26 лет Тухачевский - командующий 5-й армией, воюет против сил Колчака, потом Деникина. Поражение от поляков – досада, но можно исправить этот минус кровавыми расправами над мятежниками Кронштадта и Тамбовщины. Кого еще посылать на усмирение восставших против Советской власти матросов и крестьян, как не командарма Тухачевского – безжалостного к врагам революции красного командира! Этот ради очередной звезды готов без суда расстреливать и травить газом бунтовщиков, брать в заложники и казнить их семьи. И никогда ни в чем не видел своей вины. Даже фиаско в польской кампании безгрешный полководец «списал» на Сталина, чего тот ему не простил, когда стал главой государства и подписал смертный приговор. Вождь отлично знал Тухачевского, опасался и ненавидел его и считал «наполеончиком», позволяя - до поры, до времени, - триумфально шагать вверх. А Троцкий дал ему прозвище «Демон Гражданской войны». Молодой командарм его оправдывал везде, куда посылала революция.

Взлетев к 42 годам до звания маршала и заместителя наркома обороны, амбициозный военачальник занялся реформированием армии. Написал десятки книг по теории ведения войны, продвигал планы переоснащения войск. Возражений не терпел: ведь вокруг одни бездари. На окружающих он поглядывал свысока.

Сталин дождался безграничной власти и в 1937 году остановил победное шествие Михаила Тухачевского. Было сфабриковано дело о заговоре, и в ночь на 12 июня жизнь любителя сонат Бетховена и маршальских звёзд бесславно оборвалась. Режим поступил так, как сам Тухачевский в Тамбовской губернии. Все его близкие и родственники понесли ответственность за главу семьи. Кто был расстрелян, кто отправлен в лагеря. Ни женщин, ни детей та власть, к которой он сам шел по головам, не пощадила.

Тухачевского реабилитировали в 1956 году. Он снова стал героем Гражданской войны. Его имя присвоено городским улицам, в парках стоят бюсты. Прав Булгаков – история нас рассудит.

Но пока окончательно не рассудила.

Не пришло время?..

Ваш В.Д.