Одна на десять миллионов. Жительница Могилева - амбидекстр, т.е. умеет говорить на зеркальном языке

Новости Беларуси. Одна на десять миллионов. Жительница Могилева Лилия Синицкая обладает уникальной способностью. Она амбидекстр - человек, который умеет говорить на зеркальном языке, то есть мгновенно воспроизводит слова наоборот. Примечательно, что сама могилевчанка считает свой талант бесполезным и порой даже стесняется его.

Человек с феноменальными способностями имеет вполне обычную профессию. Лилия Синицкая – бухгалтер Могилевского университета продовольствия.

Корреспондент:

Это правда, что вы умеете говорить на зеркальном языке?

Лилия Синицкая, амбидекстр, бухгалтер Могилевского государственного университета продовольствия:

Адварп.

Произносить слова наоборот, наверняка, способен каждый. А вот делать это мгновенно, за секунду - способны единицы. Лилия Алексеевна из их числа.

Дома и на работе с коллегами Лилия Синицкая разговаривает на обычном языке. Иначе не поймут. А языком зеркальным овладела еще в детстве. Ей просто было интересно произносить слова с конца.

Лилия Синицкая, амбидекстр, бухгалтер Могилевского государственного университета продовольствия:

Смотришь на улицу, машина проехала – анишам. Трава – аварт. Сама для себя мне это было интересно. А потом услышали люди, стали удивляться.

Могилевчанка объясняет, слова она переворачивает сразу, не пытаясь их представить – это такая особенность мозга. Кроме того, умеет на зеркальном языке и писать, и читать. Только обычным людям ничего непонятно.

Психологи-логопеды уверяют: таким талантом обладает всего один человек на 10 миллионов. Так что, есть вероятность, что Лилия Синицкая, простой бухгалтер из Могилева, одна такая на всю Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.