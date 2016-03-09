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Одна на десять миллионов. Жительница Могилева - амбидекстр, т.е. умеет говорить на зеркальном языке

09 марта 2016 17:54
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Новости Беларуси. Одна на десять миллионов. Жительница Могилева Лилия Синицкая обладает уникальной способностью.  Она амбидекстр - человек, который умеет говорить на зеркальном языке, то есть мгновенно воспроизводит слова наоборот. Примечательно, что сама могилевчанка считает свой талант бесполезным и порой даже стесняется его.

Человек с феноменальными способностями имеет вполне обычную профессию. Лилия Синицкая – бухгалтер Могилевского университета продовольствия.

Корреспондент:
Это правда, что вы умеете говорить на зеркальном языке?

Лилия Синицкая, амбидекстр, бухгалтер Могилевского государственного университета продовольствия:
Адварп. 

Произносить слова наоборот, наверняка, способен каждый. А вот делать это мгновенно, за секунду - способны единицы. Лилия Алексеевна из их числа.

Дома и на работе с коллегами Лилия Синицкая разговаривает на обычном языке. Иначе не поймут. А языком зеркальным овладела еще в детстве. Ей просто было интересно произносить слова с конца. 

Лилия Синицкая, амбидекстр, бухгалтер Могилевского государственного университета продовольствия:
Смотришь на улицу, машина проехала – анишам. Трава – аварт. Сама для себя мне это было интересно. А потом услышали люди, стали удивляться.

Могилевчанка объясняет, слова она переворачивает сразу, не пытаясь их представить – это такая особенность мозга. Кроме того, умеет на зеркальном языке и писать, и читать. Только обычным людям ничего непонятно.

Психологи-логопеды уверяют: таким талантом обладает всего один человек на 10 миллионов. Так что, есть вероятность, что Лилия Синицкая, простой бухгалтер из Могилева, одна такая на всю Беларусь, сообщили  в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Таланты Беларуси # Лилия Синицкая

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