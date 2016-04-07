Чарли Шин стал фигурантом уголовного дела

Возбуждению дела предшествовала публикация 31 марта в изданиях The National Enquirer и Radar Online аудиозаписи, на которой Шин признается, что скрывал заболевание ВИЧ и угрожал убить Росси. Напомним, в конце прошлого года Чарли Шин объявил о том, что он ВИЧ-инфицирован .

Объявление Шина привлекло внимание общественности к проблемам из его прошлого: наркотики, порнография и проституция. Спустя несколько дней после того, как диагноз Шина стал достоянием общественности, по меньшей мере, десять женщин через суд решили наказать мужчину за причинение морального ущерба. Они утверждали: вступая в интимную связь, Чарли Шин не предупреждал о том, что ВИЧ-инфицирован, хотя прекрасно знал об этом. Здесь подробнее.