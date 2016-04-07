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Чарли Шин стал фигурантом уголовного дела

07 апреля 2016 08:38
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Новости США. Дело в отношении голливудского актера было открыто еще 31 марта. Как информируют американские издания, предметом расследования являются «угрозы совершения уголовного преступления», которые высказывал Чарли Шин.

Ни на шутку испугавшись за свою жизнь, в полицию обратилась Бретт Росси, бывшая невеста актера.

Чарли Шин стал фигурантом уголовного дела-1

Возбуждению дела предшествовала публикация 31 марта в изданиях The National Enquirer и Radar Online аудиозаписи, на которой Шин признается, что скрывал заболевание ВИЧ и угрожал убить Росси.

Напомним, в конце прошлого года Чарли Шин объявил о том, что он ВИЧ-инфицирован.

Объявление Шина привлекло внимание общественности к проблемам из его прошлого: наркотики, порнография и проституция. Спустя несколько дней после того, как диагноз Шина стал достоянием общественности, по меньшей мере, десять женщин через суд решили наказать мужчину за причинение морального ущерба. Они утверждали: вступая в интимную связь, Чарли Шин не предупреждал о том, что ВИЧ-инфицирован, хотя прекрасно знал об этом. Здесь подробнее

# Звезды # калейдоскоп # Чарли Шин

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